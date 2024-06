Rewolucja w polskiej TV. To koniec Polsatu i Canal+, jakie znamy

"Canal+ pozyskał wyłączne prawa do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Młodzieżowej UEFA i Superpucharu UEFA w sezonach 2024/25, 2025/26 i 2026/27 na terenie Polski" - przekazał nadawca pod koniec marca. Prawa do najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek przejął od Polsatu, co wywołuje zmiany na polskim rynku telewizyjnym.

To koniec współpracy Canal+ i Polsatu? Kanały znikają z ofert

Według informacji portalu Wirtualne Media "pozyskanie przez Canal+ Polska praw do Ligi Mistrzów ochłodziło relacje dostawcy płatnej telewizji z konkurencyjnym Polsat Box". Ma to swoje konsekwencje w postaci tego, że z ofert nadawców znikają kanały konkurencji.

Tylko do 30 czerwca abonenci Canal+ będą mogli oglądać kanały Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, co potwierdził Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Canal+ Polska. Jednocześnie tylko końca czerwca subskrybenci platformy cyfrowej Polsat Box będą mieli dostęp do Canal+Sport 3 oraz Canal+Sport 4. - Od 1 lipca pakiet nie będzie aktywny. Sytuacja jest od nas niezależna - oznajmiła Olga Zomer, rzeczniczka prasowa Cyfrowego Polsatu, do którego należy Polsat Box oraz serwis streamingowy Polsat Box Go.

Przetasowania na polskim rynku sportowej TV. "Rozmowy wciąż się toczą"

Na takie zmiany zapowiadało się już od pewnego czasu. Kanały Polsat Sport Premium w Canal+, jak również Canal+Sport 3 i 4 w Polsat Box były gwarantowane tylko do końca czerwca. Aczkolwiek "z wypowiedzi przedstawiciela Canal+ można wywnioskować, że rozmowy między operatorami wciąż się toczą".

Obie stacje mają bowiem ofertę interesującą dla wielu kibiców. W Canal+ Sport 3 i 4 są transmitowane mecze ekstraklasy, której nowy sezon rozpocznie się 19 lipca. Z kolei Polsat mógłby emitować w sportowych kanałach Premium spotkania Ligi Europy i Ligi Konferencji - według ustaleń Kacpra Sosnowskiego ze Sport.pl to właśnie ta stacja będzie pokazywać te rozgrywki od sezonu 2024/25. A możliwe, że obaj nadawcy jeszcze poszerzą ofertę swoich kanałów, aby przekonać do siebie klientów.

W sportowych kanałach Premium Polsat transmitował LM, ale nie tylko. W najbliższym czasie będzie tam pokazywał mecze turnieju ATP w Eastbourne, kwalifikacje do Wimbledonu, siatkarską Liga Narodów czy wyścigi motocyklowe.

Natomiast Canal+ niedługo po pozyskaniu praw do LM złożył wniosek do KRRiT-u o otwarcie pięciu nowych kanałów. W czerwcu zatwierdzono uruchomienie: Canal+ 360, Canal+ Extra 1, Canal+ Extra 2, Canal+ Extra 3 i Canal+ Extra 4. Pierwszy z nich będzie o tematyce uniwersalnej, a pozostałe cztery skupią się na sporcie. To podobny ruch do tego, jaki wykonał Polsat po pozyskaniu praw do LM - to wtedy uruchomił sześć sportowych kanałów Premium, na których pokazywał elitarne rozgrywki.