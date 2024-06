Ogromny dramat polskiej gwiazdy. Nie pojedzie na igrzyska w Paryżu!

Igrzyska olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Na imprezie pojawią się również reprezentanci Polski. Szczególnie duże nadzieje kibice wiążą z lekkoatletyką. Szansę na medal będą miały m.in. Ewa Swoboda czy Natalia Kaczmarek, które znajdują się ostatnio w znakomitej formie. Niestety na bieżni zabraknie innej utalentowanej biegaczki. Jej wpis chwyta za serce.

Koszmar Sofii Ennaoui. Polska biegaczka nie wystąpi na IO. Przeszła operację

Mowa o Sofii Ennaoui. Polka od lat znajduje się w czołówce najlepszych biegaczek na dystansie 1500 m. Zdobyła już kilka medali. W 2018 roku sięgnęła po srebrny krążek na mistrzostwach Europy, a dwa lata temu po brązowy. W dorobku posiada też medale z rywalizacji halowej.

Na początku czerwca marzyła o kolejnym krążku, ale rywalizację w Rzymie zakończyła już pierwszego dnia. Doznała kontuzji ścięgna Achillesa. - Awans był w moim zasięgu, ale noga nie pozwoliła. W poprzednich dniach Achilles mnie nie bolał. Zdrowie mi płata figle. Jeszcze pokuszę się o kwalifikację na igrzyska - zapowiadała na antenie TVP Sport. Okazuje się jednak, że planów nie uda się jej zrealizować i zabraknie jej w Paryżu.

W ostatnich dniach poddała się bowiem operacji, o czym poinformowała na Instagramie. Dodała też zdjęcie ze szpitalnego łóżka, gdzie widać m.in. obandażowaną nogę. "Za mną operacja, która była dla mnie trudną, ale konieczną decyzją. Przez ostatnie lata z mniejszymi bądź większymi przerwami trenowałam z bólem. Bywały momenty cudowne takie jak medale Mistrzostw Europy czy 5 miejsce na Mistrzostwach Świata, ale reszta była okraszona: niepewnością, frustracją, smutkiem i łzami, z którymi na co dzień mierzyłam się sama" - wyjaśniła na początku.

Zaznaczyła, że zabieg był konieczny. Problemy zdrowotne zaczęły negatywnie odbijać się na jej zdrowiu psychicznym i odbierały jej motywację do biegania. "Nie ukrywam, że to wszystko wpływało destrukcyjnie również na moją psychikę i lekkoatletyka, zamiast kojarzyć mi się pozytywnie, zaczęła być dla mnie przykrym obowiązkiem, który coraz ciężej było mi dźwigać" - ujawniła.

Teraz jej celem jest jak najszybszy powrót do zdrowia. Nie zamierza jednak zostawić koleżanek z kadry samych i będzie je mocno dopingować w walce o medale w Paryżu. "W tym wyjątkowym dla całego sportu roku będę trzymała kciuki za moje koleżanki i kolegów, którzy będą startowali na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu" - zapewniła.

Poruszenie pod wpisem Ennauoi. Koleżanki z kadry ze słowami wsparcia

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo słów wsparcia. "Wracaj szybko w pełni zdrowa" - pisała Monika Pyrek. "Trzymaj się Sofia! Dobry zespół rehabilitacyjny, morze cierpliwości i powoli do przodu, bo zapału to akurat Tobie nie brakuje! Jeszcze wróci radość z lekkoatletyki i piękne chwile!" - to z kolei komentarz Mariki Popowicz. Do koleżanki zwróciła się także Adrianna Sułek. "Mała, wrócisz i nim się obejrzysz, będziesz stawała na najwyższym stopniu podium docelowym imprez. Spokojnej rehabilitacji" - pisała.