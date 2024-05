Rewolucyjna zmiana! Ujawnili plany Canal+ ws. kanałów konkurencji

Kończący się sezon Ligi Mistrzów jest ostatnim, w którym prawa transmisyjne posiada Polsat. Przez kolejne trzy lata elitarne rozgrywki będzie pokazywała stacja Canal+. To może wiązać się ze sporymi zmianami na rynku telewizyjnym.

Koniec kanałów Polsat Sport Premium w Canal+? "Prowadzimy rozmowy"

Po utracie praw do transmitowania LM pod znakiem zapytania stoi przyszłość kanałów Polsat Sport Premium (jest ich sześć, ale nieprzerwanie nadają dwa). Okazuje się, że niebawem znikną one z oferty niektórych dostawców. - Udało nam się dowiedzieć, że 30 czerwca kanały Polsat Sport Premium zostaną wycofane z oferty Canal+ dostępnej w naszej sieci - przekazało biuro prasowe Orange Polska portalowi Wirtualne Media. "Abonenci satelitarni Orange korzystają z pakietów dostarczanych przez Canal+" - wyjaśniono.

Co na to Canal+? - Kanały są gwarantowane dla naszych klientów do końca czerwca tego roku i na ten moment nie mamy do przekazania żadnych informacji dotyczących ich dalszej dostępności w naszej ofercie - powiedział Piotr Kaniowski rzecznik prasowy Canal+ Polska w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Głos w sprawie zabrała również Katarzyna Bonk z biura prasowego Play. - Prowadzimy rozmowy z nadawcą kanałów Polsat Sport Premium w sprawie dalszej współpracy. O zmianach w ofercie będziemy informować na bieżąco - wyjaśniła.

Polsat reaguje na doniesienia o sportowych kanałach Premium. "Na pewno to zrobimy"

Liga Mistrzów to najbardziej ekskluzywny produkt oferowany na kanałach Polsat Sport Premium. Można zakładać, że po przejęciu praw do tych rozgrywek przez Canal+ znaczna część abonentów zdecyduje się z nich zrezygnować. Pojawia się zatem pytanie o ich przyszłość. - Jeśli będziemy mieli coś do zakomunikowania w tej sprawie, to na pewno to zrobimy - oznajmił Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy Telewizji Polsat.

Na ekskluzywnych kanałach Polsatu można oglądać nie tylko LM. Pokazywane są tam niektóre mecze I ligi, rozgrywek zagranicznych (np. z Holandia, Arabia Saudyjska) czy reprezentacyjne. Jeśli chodzi o inne sporty, to oferta obejmuje m.in. tenis, siatkówkę, koszykówkę i wyścigi motocyklowe.

Canal+ chce pójść w ślady Polsatu. Złożyli wniosek do KRRiT

Wiele wskazuje na to, że Canal+ zdecyduje się powtórzyć ruch Polsatu i w związku z pozyskaniem praw do LM uruchomi nowe kanały. Do KRRiT wpłynęły wnioski nadawcy o przyznanie koncesji na pięć nowych kanałów: Canal+ 360, Canal+ Extra 1, Canal+ Extra 2, Canal+ Extra 3 i Canal+ Extra 4. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące ich planowanego uruchomienia oraz oferty programowej.

Więcej powinno być jasne za kilka tygodni, już po zakończeniu sezonu Ligi Mistrzów. W niej został do rozegrania finał pomiędzy Borussią Dortmund a Realem Madryt. Odbędzie się on 1 czerwca na Wembley. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport Premium 1 oraz ogólnodostępny Polsat.