Klamka zapadła! Canal+ szykuje rewolucję. Chodzi o Ligę Mistrzów

Canal+ będzie miał pięć nowych kanałów telewizyjnych. Na środowym posiedzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozytywnie rozpatrzyła wniosek spółki, o którego złożeniu pisaliśmy na Sport.pl pod koniec kwietnia. Dzięki temu w jej ofercie pojawią się stacje Canal+ 360, Canal+ Extra 1, Canal+ Extra 2, Canal+ Extra 3 i Canal+ Extra 4.

Jak podał portal Wirtualnemedia.pl, Canal+ 360 będzie miało profil uniwersalny. Z kolei cztery pozostałe kanały - wyspecjalizowany sportowy. Ich powstanie ma związek z pozyskaniem praw do transmisji meczów Ligi Mistrzów UEFA. W marcu jasne stało się, że rozgrywek nie będzie dłużej pokazywał Polsat, gdzie Liga Mistrzów gościła przez sześć ostatnich lat. Canal+ wykupił wówczas wyłączne prawa do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Młodzieżowej UEFA i Superpucharu UEFA w sezonach 2024/25, 2025/26 i 2026/27.

Sytuacja nieco przypomina tę z 2018 r. Wtedy to w związku z zakupem praw do Ligi Mistrzów Polsat zyskał koncesję na sześć nowych kanałów - Polsat Sport Premium. To właśnie w nich można było obejrzeć wszystkie mecze popularnych rozgrywek. Dostęp był jednak dodatkowo płatny. Jak na razie Canal+ podał w specjalnym komunikacie, że spotkania Ligi Mistrzów można będzie śledzić w Canal+ i w serwisie streamingowym Canal+ online. Nie sprecyzowano jednak, w których kanałach.

Zmiany nastąpią także w samej Lidze Mistrzów. Od przyszłego sezonu zobaczymy ją w zupełnie nowej formule. Zamiast 32 drużyn wystąpi w niej aż 36. Fazę grupową zastąpi natomiast faza ligowa, w której każdy zespół rozegra osiem spotkań, a o awansie do fazy pucharowej zadecyduje jedna wspólna tabela. Łącznie w trakcie jednej edycji rozgrywek obejrzymy 189 meczów, a nie 125, jak do tej pory.