Canal+ szykuje rewolucję w związku z meczami Ligi Mistrzów

W marcu informacja o tym, że Canal+ przejmuje prawa do pokazywania Ligi Mistrzów, zaskoczyła wszystkich kibiców. Jeszcze w lutym mówiło się, że telewizja nie będzie startować w przetargu, mimo wcześniejszych rozmów ze spółką zajmującą się sprzedażą praw do LM. Wiele wskazywało na to, że Polsat będzie jedyną telewizją w Polsce, która złoży ofertę i tym samym przedłuży swoje prawa do pokazywania LM, ale ostatecznie traci je po sześciu sezonach.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy rekord świata w długości skoku! Kobayashi przeszedł do historii

Dodatkowe kanały specjalnie na Ligę Mistrzów

Kiedy Polsat przejmował Ligę Mistrzów od Canal+ w 2018 r., postanowił utworzyć sześć kanałów Polsat Sport Premium. Były one dodatkowo płatne. Nadawano na nich wszystkie mecze fazy grupowej oraz niektóre spotkania Ligi Europy w latach 2018-2021. Od fazy pucharowej na LM wystarczały dwa kanały do tych rozgrywek. Polsat kontynuował tę strategię w latach 2021-2024. Po tym sezonie traci prawa transmisyjne na rzecz konkurencji.

Przez najbliższe trzy sezony stacja Canal+ będzie pokazywać mecze Ligi Mistrzów, Ligi Młodzieżowej UEFA oraz starcia o Superpuchar UEFA (tegoroczna edycja odbędzie się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie - przyp. red.). LM będzie w nowym formacie - faza grupowa zostaje zlikwidowana, a zastępuje ją faza ligowa, w której zespoły będą grać osiem meczów, czyli o dwa więcej niż w dotychczasowej rywalizacji w grupach. Oprócz tego została zwiększona liczba zespołów z 32 do 36.

- Sport jest zapisany w naszym DNA i od niemal 30 lat zapewniamy naszym widzom w Polsce dostęp do najlepszych sportowych wydarzeń i niezapomnianych emocji. Liga Mistrzów UEFA jest tego najlepszym potwierdzeniem, dlatego jesteśmy zaszczyceni, mogąc ogłosić tę informację dla wszystkich kibiców, którzy oczekiwali powrotu największej europejskiej piłki do Canal+ - komentowała w marcu Edyta Sadowska, prezes i dyrektor generalna Canal+ Polska.

W związku z tym, że będzie więcej spotkań, Canal+ potrzebuje więcej kanałów, dlatego złożył do KRRiT wnioski o koncesje na następujące kanały: Canal+ 360, Canal+ Extra 1, Canal+ Extra 2, Canal+ Extra 3 i Canal+ Extra 4. Jako pierwszy informację o wnioskach podał "Press", a potwierdził ją rzecznik stacji. Zdradził, że te wnioski są powiązane z nabytymi nowymi prawami sportowymi, ale nie chciał ujawniać więcej szczegółów.

- Złożyliśmy do KRRiT wnioski o rejestracje nowych kanałów, co jest związane z rozszerzającym się portfolio praw sportowych dostępnych w naszej ofercie. Nie mamy do przekazania dodatkowych informacji dotyczących założeń programowych dla tych kanałów czy daty startu - powiedział w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Piotr Kaniowski. Podobnie odpowiedział "Pressowi".

Niewykluczone, że za nowe kanały Canal+ trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Sytuacja przypominałaby wtedy rozwiązanie Polsatu z ostatnich kilku lat.

Canal+ przejął prawa do pokazywania Ligi Mistrzów na trzy sezony, czyli do 2027 r.