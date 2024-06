Pudzian wykiwał całą Polskę! "Tłumaczyć to ja się mogę przed urzędem"

Mecz Polska - Austria przegrany 1:3 był dla polskich kibiców wielkim rozczarowaniem. Nieoczekiwanie jednym z jego antybohaterów stał się... Mariusz Pudzianowski. Wszystko przez akcję, w jakiej wziął udział tuż przed spotkaniem. W piątek rano po mediach społecznościowych rozniosły się filmiki, na których widać "Pudziana" na Dworcu Centralnym w Warszawie. Sam sportowiec deklarował, że jedzie na mecz do Berlina. Żartował nawet, że ma kilka zaproszeń do przedziałów. Skończyło się wielkim rozczarowaniem.

Mariusz Pudzianowski "oszukał" kibiców. W końcu zabrał głos."To jest ich problem"

Niedługo później pojawiły się informacje, że Pudzianowskiego nie ma w pociągu do Berlina. Dziennikarz Jakub Bujnik z Wirtualnej Polski ustalił, że były strongman wysiał na pierwszej stacji - w Warszawie Zachodniej. Mimo to w sieci pojawiły się zdjęcia "Pudziana" z trybun Olympiastadionu, tyle że nie widać było jego twarzy.

W sieci aż zaroiło się od złośliwych komentarzy w stylu: "Zrobił teatrzyk ze sponsorem na dworcu", czy "Farmazon Pudzianowski". Teraz zawodnik MMA postanowił odnieść się do całego zamieszania. - Wracając do mojego piątkowego wyjazdu na mecz, po pierwsze na Dworcu Centralnym byłem na zaproszenie firmy Betfan, która zorganizowała wyjazd integracyjny dla dużej grupki najlepszych swoich klientów i byłem tam tylko i wyłącznie dla nich. A to, że przez przypadek portale rozdmuchały to i wzięły sobie informacje z moich social mediów, to jest ich problem - powiedział na nagraniu opublikowanym na InstaStories.

Po chwili w mocnych słowach dał do zrozumienia, że nie chce zdradzać, w jaki sposób znalazł się w Berlinie. - W międzyczasie kilka portali pytało: "Panie Mariuszu, może zrobimy sobie materia, może zrobimy wywiad?". Nie, dziękuję. A w jaki sposób dotarłem do Berlina to jest nasza prywatna sprawa - firmy Betfan i moja - gdzie byłem, co robiłem i jak ten czas spędziliśmy. Nie zamierzam się przed nikim tłumaczyć. Tłumaczyć to ja się mogę co najwyżej przed urzędem skarbowym i mamą - zakończył.