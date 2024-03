A jednak! Polsat stracił Ligę Mistrzów, ale zyska inne rozgrywki. Bardzo ważne dla kibiców

Po tym jak Canal+ potwierdził zakup najbardziej prestiżowych, klubowych, piłkarskich praw, czyli Ligi Mistrzów na sezony 2024/25 - 2026/27 do rozdysponowania pozostały jeszcze dwie rozgrywki pod patronatem UEFA. Tu siłą rzeczy dojdzie do zmiany nadawcy. Według naszych informacji pozyskaniem praw do Ligi Europy i Ligi Konferencji ma niebawem pochwalić się Polsat.

Więcej meczów LE i LKE w telewizji

Te ostatnie miesiące, w których ważyły się losy europejskich pucharów, były dla telewizji dość intensywne. Okazało się, że o prawa do Ligi Mistrzów walczył nie tylko Polsat, ale także Canal+. Przypomnijmy, że przez 6 ostatnich sezonów Champions League prezentowana była na kanałach premium Polsatu. Specjalnie dla transmisji z europejskich pucharów powstał Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz 4 kanały PPV uruchamiane w momencie, gdy rozgrywało się wiele meczów. Przy pozyskaniu praw do Champions League w roku 2018 Polsat nabył też prawa do Ligi Europy i zainaugurował nowe studio, zresztą wówczas jedno z najnowocześniejszych w Polsce. Po trzech latach Polsat przedłużył prawa do Ligi Mistrzów, ale stracił te do Ligi Europy (LE) na rzecz Viaplay. Zresztą w roku 2021 powstały też nowe rozgrywki – Liga Konferencji Europy (LKE), którą również włączyła do swojej oferty skandynawska platforma. To, że Viaplay nie przedłuży praw do tych rozgrywek, było jasne już w ubiegłoroczne wakacje, gdy Skandynawowie zakomunikowali, wycofanie się z Polski. Do przetargu na LE i LKE przystąpił Polsat i jak usłyszeliśmy, przetarg wygrał.

Rozgrywki te od nowego sezonu będą nieco inne niż w ostatnich latach, bowiem UEFA chcąc je uatrakcyjnić oraz podnieść cenę sprzedaży, wprowadziła modyfikacje. W miejsce ich fazy grupowej powstanie faza ligowa, z pojedynczą grupą. Tak będzie zresztą w ramach każdych z trzech rozgrywek (LM, LE i LKE). Zwiększy się przez to też liczba meczów w fazie zasadniczej, a także liczba kolejek w LM i LE, gdzie będzie więcej drużyn. Jednym słowem od nowego sezonu Canal+ będzie miał do pokazywania 189 meczów (dotychczas 125), a Polsat więcej spotkań LE i LKE niż miał ostatnio Viaplay.

Europejskie puchary na antenach Polsat Sport Premium?

Jak i gdzie Polsat zamierza prezentować klubowe zmagania? Na informacje w tej sprawie trzeba jeszcze poczekać. Oczywiście logicznym wyborem wydaje się kanał Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz cztery uruchamiane specjalnie serwisy. Na kanałach premium kończy się właśnie ostatni sezon Ligi Mistrzów i po finale tych rozgrywek 1 czerwca trudno będzie o wypełnienie jego ramówek ekskluzywnym produktem. Na antenę Polsatów premium są też wrzucane inne transmisje choćby liga arabska, czy holenderska oraz zawody w łyżwiarstwie figurowym, czy narciarstwie dowolnym oraz w curlingu. Jednak jasne jest, że gros osób płacących za te kanały robi to dla piłki.

Teraz będzie to nieco mniejsza piłka. Jednak w LE też grają duże marki, jak choćby w tym sezonie Liverpool, Milan, czy Marsylia, oraz kluby z Polakami w składzie (Roma, West Ham). Poza tym w LE i LKE w ostatnich trzech sezonach polskie drużyny występowały w fazach grupowych tych rozgrywek, Dochodząc nawet do ich ćwierćfinału (Lech Poznań) czy 1/16 finału (Legia Warszawa). W obecnym sezonie Polskę reprezentowały w europejskich pucharach dwa kluby. Z tej perspektywy dla polskiego kibica stają się to zatem rozgrywki atrakcyjne. Oczywiście kodowany nadawca mecze polskich drużyn będzie musiał zaprezentować w kanale ogólnodostępnym, jednak i tak udział polskich klubów wzbudza zainteresowanie danymi zawodami. Polsat oczywiście nie miałby problemów, by ewentualne "polskie" spotkania pokazać na swoich otwartych kanałach, bo tych ma sporo (m.in. główny Polsat, Super Polsat, czy TV4) i w ten sposób utrzymać wyłączność produktu u siebie. Mógłby też udzielić na te mecze sublicencji innemu nadawcy. Ten temat to jednak melodia przyszłości. Najpierw trzeba poczekać na oficjalne ogłoszenie przejęcia praw. Na nasze zapytanie w tej sprawie wysłane niedawno do biura prasowego stacji, dostaliśmy dość ogólną odpowiedź.