Sceny w szatni Szpilki po walce. Dziennikarze wszystko nagrali [WIDEO]

W sobotę 11 maja w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu odbyła się gala KSW 94. W jednej z najciekawszych walk Artur Szpilka zmierzył się z Arkadiuszem Wrzoskiem. To starcie było dla nich niezwykle ważne, bowiem obaj przystępowali do niego ze statusem niepokonanych.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Walka zakończyła się jednak wielkim rozczarowaniem, bo Szpilka padł na deski po zaledwie czternastu sekundach. - Szpilka próbował błyskawicznym "superman punchem" zaskoczyć i trafić swojego rywala, jednak spudłował, został skontrowany i znalazł się w parterze. Tam był tak okładany przez Wrzoska, że sędzia Piotr Jarosz szybko zdecydował się przerwać pojedynek, co oznaczało zwycięstwo kickboksera - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Niedługo po zakończeniu starcia Szpilka przyznał, że nie do końca pamięta, co się stało. - Chciałbym powiedzieć coś pozytywnego, a to była szybka akcja. Nawet nie pamiętam za bardzo, leciałem tym superman punchem. Zawsze coś odpieprzę i tak mam - rozpoczął Szpilka, nawiązując do swojego ciosu. - Upadłem na ziemię z tego co pamiętam i tyle. Odłączyło mnie trochę. Dostałem gdzieś w tył głowy - dodał. Mimo to twierdził, że arbiter pośpieszył się i zakończył walkę zbyt wcześnie.

Szpilka miał wykonany pomiar ciśnienia

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z szatni byłego boksera, na którym widać jak Szpilce mierzono ciśnienie krwi. Wideo zostało opublikowane przez Artura Mazura. Do wpisu dziennikarza WP dodał też opis. - Szpilka nie ściemniał po walce. Nie do końca pamiętał, co się stało. To kończy wszelkie dyskusje o przerwaniu - napisał.

Pojedynek Szpilki z Wrzoskiem szybko skomentowały zagraniczne media. "Szpilka będzie chciał szybko zapomnieć o tej walce" - napisał portal Talksport.com.