Niebywałe sceny w meczu Coco Gauff. W drugim secie deklasacja. Przegrała 0:6

Amerykanka Coco Gauff (WTA 3) jest teoretycznie najmocniejszą przeciwniczką w połówce drabinki Igi Świątek na turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszym swoim spotkaniu w stolicy Włoch 20-latka pokonała inną polską tenisistkę Magdalenę Fręch (WTA 55) 6:3, 6:3. Również w III rundzie najlepsza zawodniczka z USA była zdecydowaną faworytką swojego spotkania.

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

Emocjonalny rollercoaster Coco Gauff. Awansowała, choć przegrała seta do zera

Gauff w sobotę mierzyła się z 25-letnią Rumunką Jaqueline Cristian, która w światowym rankingu zajmuje 68. miejsce. Amerykanka rozpoczęła to spotkanie od obrony dwóch break pointów, ale jak się rozkręciła, to zaczęła wygrywać kolejne gemy jeden po drugim. Szybko objęła prowadzenie 5:0, choć aż w trzech z tych gemów obie tenisistki stoczyły bardzo zaciętą walkę na przewagi. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:1 dla wyżej notowanej z zawodniczek.

Jednak to, co wydarzyło się w drugiej partii, mogło być szokiem dla większości fanów tenisa. Gauff została w nim zmieciona z kortu przez niezbyt znaną Rumunkę. Cristian spokojnie wygrywała w nim własne podanie, a gdy dochodziło do gemów serwisowych Amerykanki, doprowadzała gry na przewagi, w których zdobywała kluczowe punkty. Do stanu 0:5 Coco Gauff dość gładko przegrywała kolejne gemy, ale w ostatnim robiła wszystko, by nie przegrać tego seta do zera. Obroniła aż trzy piłki setowe przy własnym podaniu, ale koniec końców ponownie zwyciężyła Cristian, triumfując w drugim secie 6:0.

W ten sposób doszło do decydującej trzeciej partii, w której Gauff szybko zdołała się otrząsnąć po katastrofalnym poprzednim secie. Skupiła się na pilnowaniu własnego podania, co tym razem udawało się jej bardzo dobrze. W dodatku już przy stanie 1:1 zdołała zaskakująco łatwo przełamać rywalkę do 0, co okazało się kluczem do awansu do kolejnej rundy. Trzeciego seta 20-latka także przypieczętowała kolejnym przełamaniem, dzięki czemu wygrała w nim 6:3.

W czwartej rundzie turnieju w Rzymie Coco Gauff zmierzy się z Hiszpanką Paulą Badosą (WTA 126), która w trzech setach ograła Rosjankę Dianę Shnaider (WTA 62) 5:7, 6:4, 6:4. To spotkanie, podobnie jak mecz Igi Świątek z Angelique Kerber, odbędzie się w poniedziałek.