Wrzosek rozmawiał ze Szpilką po walce. Zdradził, za co chciał przepraszać

Walka Arkadiusza Wrzoska z Arturem Szpilką była jedną z najbardziej wyczekiwanych przez kibiców na gali KSW 94. Obaj po przebranżowieniu się na MMA nie mieli na koncie ani jednej porażki, więc starcie wywoływało ogromne emocje. Zakończyło się jednak ekspresowym nokautem, a kontrowersje wywołała decyzja sędziego.

REKLAMA

Zobacz wideo Sztafeta 4x400 mężczyzn z awansem na igrzyska! Mateusz Rzeźniczak: Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy

Arkadiusz Wrzosek zwrócił się do Artura Szpilki po zwycięstwie. "Przepraszam"

Szpilka przed walką apelował, by nie mrugać od pierwszych sekund i tak właśnie się stało. Były pięściarz próbował zaatakować rywala "superman punchem" i szybko został ściągnięty na ziemie. Tam Wrzosek po prostu okładał go po głowie, a sędzia Piotr Jarosz przerwał starcie po zaledwie 14 sekundach. "Szpila" od razu pokazywał, że arbiter pośpieszył się i zakończył walkę zbyt wcześnie.

Okazuje się, że właśnie decyzja sędziego była pierwszym tematem, o którym obaj zawodnicy rozmawiali w oktagonie. Wrzosek zdradził, że musiał nieco tonować nastroje przeciwnika, któremu nie podobał się finał hitowej walki.

- Artur się nie zgadzał z przerwaniem. Mówiłem mu, że jeśli tak, to go przepraszam, ale poczekajmy na powtórki. Mówiłem: "Daj sobie 20 minut, zobaczmy, jak to wyglądało. Jeśli rzeczywiście masz takie odczucia, a sędzia zrobił babola, to przepraszam cię za niego" - zdradził Wrzosek.

Zwycięzca wyczekiwanego starcia dodał, że po czasie rozmawiał z rywalem jeszcze raz i tym razem Szpilka miał już kompletnie inne nastawienie. - Artur doszedł do wniosku, że może się zgadzać, bo był po delikatnej "odcince" - podsumował 31-latek. Teraz na celowniku Arkadiusza Wrzoska jest Szymona Bajor, co zawodnik zapowiadał w wywiadach po walce. O przyszłości Artura Szpilki w KSW wiadomo niewiele.

Wyniki KSW 94: