Media: Modrić podjął decyzję ws. dalszej gry dla Realu

Ten sezon jest niemal idealny w wykonaniu Realu Madryt. Piłkarzom Carlo Ancelottiego wpadka przydarzyła się jedynie w Pucharze Króla, kiedy to odpadli już w 1/8 finału. Wygrali za to Superpuchar Hiszpanii i mistrzostwo La Liga. Są również na dobrej drodze, by 1 czerwca po raz 15. w historii unieść trofeum Ligi Mistrzów. Niewątpliwie duży udział w sukcesie drużyny ma Luka Modrić. Mimo że nie otrzymuje już tylu minut, co w przeszłości, to nadal jest dużym wsparciem. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i kibice wierzyli, że zostanie przedłużony. Dziennikarze "Marki" donosili, że tak właśnie się stanie, ponieważ Chorwat rzekomo podjął decyzję o kontynuacji współpracy. Wydaje się, że w sprawie doszło jednak do zwrotu akcji.

Luka Modrić odejdzie z Realu. Dziennikarz nie pozostawił wątpliwości. To koniec

Jak donosi Ramon Alvarez de Mon, przedstawiciel "Radia Marca", nadchodzące pięć meczów będą ostatnimi dla Modricia w barwach Realu Madryt. Będą swego rodzaju pożegnaniem, ponieważ Chorwat nie przedłuży kontraktu. "Wygląda na to, że decyzja została już podjęta" - pisał dziennikarz na X.

Wiadomo też, kto przejmie numer po legendarnym piłkarzu - to Kylian Mbappe, który w piątkowy wieczór oficjalnie poinformował o rozstaniu z PSG.

Ostatni mecz Modrić najprawdopodobniej rozegra na Wembley. Tym samym może w piękny sposób pożegnać się z "Królewskimi", zdobywając szóste trofeum Ligi Mistrzów w barwach hiszpańskiej ekipy. Na koncie posiada też cztery mistrzostwa La Liga, dwa Puchary i pięć Superpucharów Hiszpanii, a także cztery Superpuchary UEFA. Wszystko to wywalczył, grając dla Realu od 2012 roku.

Carlo Ancelotti mówił o tym już od dawna. Modrić nie chce być takim zawodnikiem

Wydaje się, że nawet gdyby Modrić został w ekipie, to pełniłby funkcję rezerwowego, co zresztą ma już miejsce często i w tym sezonie. Na to Chorwat nie chce pozwolić, o czym mówił też Carlo Ancelotti. - Luka nigdy nie zaakceptuje takiej roli - podkreślał w jednym z wywiadów.

Jak na razie nie wiadomo, którą drużynę ewentualnie zasili Modrić. Wcześniej zainteresowanie nim wyrażały kluby z Arabii Saudyjskiej, ale mimo lukratywnych ofert odmawiał. Deklarował, że chce pozostać wierny madryckiej ekipie. - Real jest dla mnie wszystkim! Jest częścią mojego życia, mojej rodziny. To też mój sposób na życie. Choć urodziłem się w Chorwacji, to tu jestem już od 11 lat i czuje się jak w domu. Jestem wdzięczny za wszystko, czego doświadczam w najlepszym klubie w historii piłki nożnej - mówił w rozmowie z "Marką".

W tym sezonie wystąpił w 42 meczach, zdobywając dwa gole i siedem asyst.