To on może być nowym bramkarzem Barcleony. Przemówił wprost

Słowa Ter Stegena były bardzo kontrowersyjne, ale na razie tak właśnie jest. Nic dziwnego, że Niemiec nie skomentował licznych plotek. W hiszpańskich mediach pojawiają się najróżniejsze wersje. Obecnie jedna z popularniejszych bierze pod uwagę scenariusz, w którym umowę z Barceloną przedłuży Wojciech Szczęsny (na razie wciąż tego nie zrobił), a z klubu odejdzie Inaki Pena i właśnie Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat o kolejnej edycji Wielki Mecz Gortat Team vs NATO Team. "Pojawi się wiele gwiazd i zobaczymy mocny pojedynek"

On trafi do Barcelony? Oto co powiedział

W takim wypadku Barcelona musiałaby sprowadzić kolejnego bramkarza. Głównym kandydatem jest Joan Garcia - bramkarz Espanyolu, który w minionym sezonie pomógł swojej drużynie w wywalczeniu utrzymania. Dostał m.in. pytanie o to, czy poszedłby do rywala Espanyolu - a większego od Barcelony nie ma.

"W piłce nożnej ciągle pojawiają się jakieś wiadomości, ciągle coś wychodzi (...). Ale mówię, jestem bardzo spokojny i czegokolwiek nie zdecyduję, to będzie przemyślana decyzja przeze mnie i bliskich mi ludzi. Wybiorę co dla mnie najlepsze. Jestem pewien, że tak będzie" - powiedział, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Zaznaczył też, że zależy mu na tym, żeby w nowym klubie był podstawowym bramkarzem. A to w Barcelonie ze Szczęsnym i Ter Stegenem byłoby bardzo trudne do pogodzenia. Polak wielokrotnie zaznaczał, że nie przeszkadza mu rola rezerwowego, ale Niemiec raczej by nie zaakceptował takiej funkcji.

Jednocześnie Garcia przyznał, że wciąż jest szansa na to, że trafi do zagranicznego klubu. "Nie miałbym z tym problemu" - zaznaczył.

Kolejne tygodnie powinny przynieść odpowiedź na to jak będzie wyglądać sytuacja w bramce Barcelony w sezonie 2025/26. Nowy sezon La Liga rozpocznie się w sierpniu, ale domknięcia kadry zespołu należy spodziewać się znacznie szybciej.