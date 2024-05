Szpilka chce rewanżu z Wrzoskiem? Padła jasna deklaracja

Artur Szpilka niedawno rozpoczął przygodę w formule MMA. W sobotę odbyła się jego kolejna walka. Tym razem zmierzył się z byłym kickbokserem Arkadiuszem Wrzoskiem. Na ich pojedynek czekało wielu kibiców, którzy mogą być rozczarowani jego przebiegiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec sezonu polskich łyżwiarzy. Prezes PZŁS, Rafał Tataruch, podsumowuje. "My się teraz rozpędzamy"

Koniec walki po 14 sekundach. Szpilka komentuje porażkę

Walka zakończyła się bowiem zaledwie po 14 sekundach. Po dużym błędzie Szpilki została przerwana, gdy były pięściarz był okładany w parterze przez rywala. Finalnie zwycięzcą został Wrzosek. Niedługo po zakończeniu starcia głos zabrał Szpilka.

- Chciałbym powiedzieć coś pozytywnego, a to była szybka akcja. Nawet nie pamiętam za bardzo, leciałem tym superman punchem. Zawsze coś odpieprzę i tak mam - rozpoczął Szpilka, nawiązując do swojego ciosu. - Upadłem na ziemię z tego co pamiętam i tyle. Odłączyło mnie trochę. Dostałem gdzieś w tył głowy - kontynuował.

Następnie pogratulował Wrzoskowi i wypowiedział się o potencjalnym rewanżu. - Gratulacje dla Arka. Szkoda, bo były przygotowania, oczekiwania. Trudno cokolwiek powiedzieć, bo za dużo walki nie było. Jeden cios. Czasami tak wygrywam, czasami przegrywam. Dzisiaj się nie udało. Na razie nie wygłupiam się z żadnym rewanżem, bo to za wcześnie. Niech każdy idzie swoją drogą. Zobaczymy, może kiedyś będzie możliwość - zakończył.

Wyniki KSW 94: