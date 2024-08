Tak się świętuje pierwszy złoty medal w historii! Szaleństwo w całym kraju

Podczas igrzysk w Paryżu wielu sportowców napisało piękne historie, a jedna z nich bezsprzecznie jest autorstwa sprintera Letsile Tebogo. Jego ojczyzna, czyli Botswana, nigdy wcześniej nie zdobyła złota olimpijskiego. Aż do teraz, a do historii przeszedł właśnie Tebogo, który wygrał rywalizację na 200 metrów, dorzucając też srebro w sztafecie 4x400 metrów. Zawodnik wrócił już do kraju, a tam zgotowano mu powitanie godne króla.

3 fot. Screen: https://x.com/LarryMadowo/status/1823376057581371537 fot. REUTERS/Alina Smutko Otwórz galerię Na Gazeta.pl