To, co powiedział Boniek o Lewandowskim, niesie się po świecie

"Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem uznaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć" - pisał Robert Lewandowski na Instagramie. Tak poinformował o absencji w najbliższych meczach kadry. Jego decyzja podzieliła środowisko piłkarskie, tym bardziej że przed drużyną starcie eliminacji do mistrzostw świata 2026. W wymownych słowach rezygnację z występu napastnika skomentował również Zbigniew Boniek, na co teraz reagują zagraniczne media.

Za granicą piszą o komentarzu Bońka ws. Lewandowskiego. "Rozgniewał"

- Chciałby sobie wydłużyć wakacje. Kapitan reprezentacji - nie wydaje mi się, by w ostatnim miesiącu grał 90 minut w każdym meczu. Wydaje mi się, że częściej był na ławce i mniej był wykorzystany. Robert i trener są przekonani, że sobie dadzą radę bez Roberta. Robert ma 37 lat, chce troszeczkę odpocząć. Jeśli chodzi o mnie - ja bym tak nie zrobił. Robert tak zrobił i ja to szanuję. (...) Nie jest to gest, który mi się strasznie podoba - mówił były prezes PZPN w "Prawdzie Futbolu".

Jak się okazuje, słowa Bońka poniosły się po Europie. Pisze o nich m.in. portal goal.com. Jak wskazali dziennikarze, "Robert Lewandowski został skrytykowany za opuszczenie meczu Polski". Decyzja i zachowanie napastnika miało rozsierdzić szczególnie jedną osobę. "Lewandowski rozgniewał byłego reprezentanta Polski, kiedy to wycofał się z drużyny narodowej przed kluczowym meczem eliminacji do mistrzostw świata" - czytamy. Chodzi oczywiście o Bońka, którego słowa przytoczyła redakcja. Podkreśliła szczególnie jedno zdanie wypowiedziane przez działacza, które nawet umieściła w tytule. "Nie podoba mi się ten gest" - czytamy.

Kluczowy mecz przed Polską

Tak więc kadra Polski będzie musiała poradzić sobie bez kapitana. A przed nią ważny mecz w ramach eliminacji do mundialu. Rywalem będzie Finlandia. Najprawdopodobniej to właśnie z tą ekipą Biało-Czerwoni będą się bić o baraże, bo o awans z pierwszego miejsca może być trudno. W grupie jest Holandia, absolutny faworyt.

Mecz z Finlandią odbędzie się 10 czerwca. Cztery dni wcześniej Polka zagra z Mołdawią w ramach sparingu. Na relację tekstową z tych spotkań zapraszamy na stronę główną Sport.pl i do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.