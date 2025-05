Tak we Włoszech mówią o Zielińskim i Zalewskim przed finałem Ligi Mistrzów

Odpadli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, ale i tak dwóch Polaków ma szansę na występ w finale Ligi Mistrzów. Nicola Zalewski i Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan zmierzą się z Paris Saint-Germain o trofeum na stadionie w Monachium. Przed ważnym spotkaniem obaj otrzymali słowa wsparcia od jednego z kolegów.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat o kolejnej edycji Wielki Mecz Gortat Team vs NATO Team. "Pojawi się wiele gwiazd i zobaczymy mocny pojedynek"

Polacy zagrają w finale Ligi Mistrzów. Nicola Zalewski i Piotr Zieliński pochwaleni

Przed spotkaniem w konferencji prasowej udział wziął Nicolo Barella, a więc jeden z liderów Interu. Dziennikarze zapytali go, co sądzi o obu reprezentantach Polski. - Mogę mówić o Zielu i Nicoli tylko dobrze. Oprócz tego, że obaj są bardzo dobrymi piłkarzami, to są również super facetami - przyznał na początku Barella.

Dalej dodał nieco więcej o każdym z kolegów. - Zieliński od razu wpasował się do grupy, cierpieliśmy z powodu jego nieobecności w niektórych meczach - mówił o swoim konkurencie do gry w środku pola reprezentant Włoch.

- Muszę pochwalić też Zalewskiego. Nasza grupa nie jest łatwa, ale on od razu był pozytywny i się do niej dopasował. Wszyscy bylibyśmy szczęśliwi, gdyby został z nami - stwierdził dalej Barella. Zalewski jest oczywiście wypożyczony z AS Romy i jeszcze nie ma oficjalnej informacji, czy zostanie w Mediolanie na dłużej.

Na razie nie wiadomo, czy Zieliński i Zalewski wejdą na boisko w finale Ligi Mistrzów, ale spodziewać się można, że dokonają tego chociaż z ławki rezerwowych. O wyjściowym składzie Interu dowiemy się około godziny przed spotkaniem, którego początek zaplanowano na sobotę 31 maja o 21:00. Do śledzenia relacji z finału zapraszamy na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.