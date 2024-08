Tak Tajwańczycy przywitali Lin Yu-Ting. Od razu wielkie ogłoszenie!

Kontrowersyjna Lin Yu-Ting pokonała w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu Julię Szeremetę i sięgnęła po złoto. - To była niezwykle ciężka walka, tak jak się spodziewałam. (...) Myślałam, że ten pojedynek wygram, ale była ode mnie szybsza i ten zasięg rąk... Nie udało się, ale próbowałam do samego końca - przekazała Polka po zakończeniu walki. Od dłuższego czasu pojawienie się Tajwanki na IO wzbudzało spore kontrowersje, a po jej zwycięstwie doszło do eskalacji hejtu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Polacy powitali bohaterów igrzysk! Sceny na lotnisku

Sceny na lotnisku w Tajwanie. Rywalka Szeremety ogłosiła swoją "nową tożsamość"

Lin Yu-Ting została w ubiegłym roku wykluczona z mistrzostw świata w Indiach, gdyż wg organizatorów (federacji bokserskiej IBA) rzekomo miała za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u niej obecność męskich chromosomów XY. Dowodów jednak nie przedstawiono. - To była ciężka sytuacja dla nas jako sztabu, dla Julki może mniej, bo ona się za bardzo tym nie interesowała. (...) Jest to problem, o którym nie chcieliśmy za bardzo mówić - oznajmił trener Tomasz Dylak na antenie TVP Sport.

Dwa dni po zdobyciu złota olimpijskiego Lin wylądowała na lotnisku Taoyuan, gdzie zapanowała prawdziwa euforia fanów. Ci zaczęli wykrzykiwać zarówno do niej, jak i do pozostałych olimpijczyków, że są "Światłem Tajwanu" oraz wymowne "Witajcie w domu". Serwis TVBS News poinformował za to, że 28-latka ogłosiła "nową tożsamość", ponieważ została właśnie ambasadorką organizacji charytatywnej zajmującej się znęcaniem w Tajwanie. Chce też zostać asystentką w tamtejszej Katedrze Wychowania Fizycznego.

Dodatkowo relacjonowano, że Lin miała bardzo dobre samopoczucie po lądowaniu. Nie odmawiała rozdawania autografów oraz pozowania do zdjęć. Następnie wspólnie z innymi medalistami stanęli przed banerem z napisem "Jesteśmy z Was dumni". Prezydent Lai Ching-te zdecydował się za to wcześniej na nietuzinkowy gest, gdyż nakazał siłom powietrznym wysłanie trzech samolotów F-16, by towarzyszyły im podczas lotu. Na dodatek otrzymały polecenie, by wystrzelić "bomby termiczne" jako hołd dla medalistów.

- Myślę, że to była niesamowita inicjatywa i zasługuje na brawa - oznajmiła "Tajwańska Królowa Boksu". Ta po lądowaniu została szybko złapana przez rodzinę, a przede wszystkim matkę, która przekazała w jej ręce pierwszy posiłek po powrocie. Mistrzyni olimpijska zaznaczyła, że najbardziej tęskniła właśnie za dobrym jedzeniem oraz... swoim łóżkiem.

Niedługo wcześniej w Polsce wylądowała za to Szeremeta, która została przywitana na lotnisku ogromnym bukietem kwiatów przez jednego z trenerów boksu. - Brawo, Polski Związek Bokserski! Brawo, prezesie [Grzegorz Nowaczek, prezes PZB - przyp. red.]! Julia Szeremeta jest piękną i cudowną dziewczyną! - wykrzykiwał mężczyzna.

Poniżej cała relacja z lądowania Lin Yu-Ting: