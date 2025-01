Nagle gruchnęły wieści ws. "dopingu" Świątek! WADA ogłasza

Pod koniec listopada Iga Świątek ogłosiła, że uzyskała pozytywny wynik testu antydopingowego. Doszło do tego podczas turnieju WTA w Cincinnati. Polka zaakceptowała karę nałożoną przez ITIA. Mowa o miesięcznym zawieszeniu za "śladowe ilości trimetazydyny", które pojawiły się w organizmie Igi po zażyciu zanieczyszczonej melatoniny. Przez to zawieszenie Świątek nie zagrała w turniejach w Seulu, Pekinie oraz Wuhan. Jej zawieszenie dobiegło końca 4 grudnia zeszłego roku.

Dwa podmioty mogły złożyć odwołanie od tej decyzji. To Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) oraz WADA. Już 30 grudnia 2024 r. było jasne, że POLADA nie złoży odwołania do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Dalsze losy Świątek zależały więc od drugiej organizacji, której szefem jest Witold Bańka.

Pierwszy termin na złożenie odwołania przez WADA upływał 9 stycznia 2025 r., ale został on przedłużony do 21 stycznia. - Mamy czas na ewentualne podjęcie dalszych kroków. Mamy potrzebne dokumenty i nadal analizujemy tę sprawę - zapowiadał James Fitzgerald, rzecznik prasowy WADA. 20 stycznia br. WADA ogłosiła kluczową kwestię w sprawie Świątek.

WADA ogłosiła ws. Igi Świątek. Wszystko jest już jasne

WADA wydała komunikat przy okazji meczu Polki z Evą Lys w czwartej rundzie Australian Open. WADA poszła drogą polskiego odpowiednika i nie złożyła odwołania do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie. W komunikacie WADA czytamy, że niezłożenie odwołania nastąpiło po "dokładnej analizie".

"WADA przeprowadziła pełny przegląd akt sprawy związanych z decyzją ITIA. Eksperci potwierdzili, że konkretny scenariusz dotyczący zanieczyszczonej melatoniny, przedstawiony przez sportowca i zaakceptowany przez ITIA, jest wiarygodny i nie ma naukowych podstaw do jego zakwestionowania w CAS" - pisze Światowa Agencja Antydopingowa.

"WADA zwróciła się o poradę do zewnętrznego radcy prawnego, który uznał, że wyjaśnienie Świątek dot. zanieczyszczonej melatoniny było dobrze udowodnione i decyzja ITIA była zgodna ze Światowym Kodeksem Antydopingowym. Nie było uzasadnionych podstaw do odwołania się od niej do CAS" - podsumowała WADA.

Teraz Świątek może w pełni skupić się na rywalizacji w Australian Open. Sprawę z "dopingiem" Polki należy uznać za zakończoną. W przeciwieństwie do sprawy Jannika Sinnera, gdyż WADA odwołała się od decyzji w sprawie Włocha. Tenisista zostanie przesłuchany w dniach 16-17 kwietnia, a WADA domaga się dyskwalifikacji na okres od roku do dwóch lat.