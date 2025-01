Świątek nagle się zacięła, a publika ryknęła śmiechem. Ten wywiad będzie hitem

Iga Świątek (2. WTA) awansowała do ćwierćfinału Australian Open i znalazła się w najlepszej ósemce tego turnieju po raz drugi w karierze. Iga pokonała 6:0, 6:1 Niemkę Evę Lys (128. WTA), a całe spotkanie trwało dokładnie 60 minut. Nie licząc pierwszego gema, w którym Lys miała dwa break pointy, to Świątek była niezagrożona. Kibice zgromadzeni na trybunach Rod Laver Arena wiwatowali każdy punkt zdobyty przez Niemkę.

Co Świątek mówiła po wywalczeniu awansu do ćwierćfinału Australian Open?

Świątek zapomniała, ile ma lat. "Nie zawsze czułam się komfortowo"

Z Igą rozmawiała była australijska tenisistka Alicia Molik, która ma polskie korzenie. Wywiad rozpoczął się od słów "bardzo dobry mecz". - Ładny polski. To był mój pierwszy mecz w sesji wieczornej, więc cieszę się, że mogłam zagrać na Rod Laver Arena o takiej porze i przy tak wspaniałej atmosferze - powiedziała. Potem nagle Świątek zapomniała, ile ma lat. - Szczerze, mam nadal... 23 lata, więc mam wiele pola do rozwoju - mówiła Polka, a publiczność nie mogła się powstrzymać i gruchnęła śmiechem. - Nie czuję, że to jest mój szczyt formy. Taki mecz dał mi dużo pewności siebie, czuję, że grałam dobrze - kontynuowała Świątek.

Później Świątek mówiła m.in. o wpływie nowego trenera na jej grę podczas turnieju. - Do tej pory nie zawsze czułam się komfortowo na Australian Open ze swoją grą, ale w tym roku jest lepiej. Cieszę się obecnością na korcie i poza nim. Nie wiem, co się wydarzy w przyszłości, może będę grać lepiej. Trener Wim miał wpływ na to, jak teraz czuję się na korcie. Cały zespół wykonał świetną robotę i mnie wspiera od wielu lat. Czuję się bardzo komfortowo - wyjaśniła Polka.

Na sam koniec Świątek podziękowała polskim kibicom za doping w trakcie spotkania. - Dziękuję, że przyjechaliście, za wszystkie polskie flagi. Naprawdę to sprawia, że jest mi ciepło na serduszku - ogłosiła Świątek. - Dobranoc - tak zakończyła wywiad Alicia Molik. - Jeszcze nie, dopiero za kilka godzin, ale dobranoc - odpowiedziała Świątek.

Potem Świątek udzieliła krótkiego wywiadu w Eurosporcie. Polka odniosła się do faktu, że do tej pory spędziła średnio 68 minut w meczu. - Na pewno nietypowy turniej pod tym względem, ale czuję się świeżo. Mogę z pełną energią wejść w ćwierćfinał. Mam nadzieję, że będę gotowa na sytuacje, które mogą być bardziej stresujące - tłumaczyła.

- Jak wygląda przygotowanie przy sesji dziennej i wieczornej? Na pewno przygotowanie jest inne, czekanie na mecz sprawia, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Teraz mam swoje rutyny. Mogę grać w ciągu dnia i wieczorem. W ćwierćfinale będzie chłodniej, ale zmiana warunków nie ma znaczenia. Będzie pewnie mniej dynamicznie, ale zobaczymy - podsumowała Świątek.

Rywalką Świątek w ćwierćfinale Australian Open będzie Amerykanka Emma Navarro (8. WTA) lub Rosjanka Daria Kasatkina (10. WTA).