Gavi reaguje na to, co napisał Szczęsny w sieci. Wymowne

FC Barcelona jest o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Czy wszystko wyjaśni się już w czwartek 15 maja? Niedługo się przekonamy! Tego dnia Blaugrana zmierzy się z Espanyolem w derbach. Początek tego spotkania o godz. 21:30. Rywale na pewno będą chcieli utrudnić zadanie ekipie Hansiego Flicka, bo sami będą chcieli zapewnić sobie utrzymanie w lidze.

Gavi reaguje na wpis Wojciecha Szczęsnego

Atmosfera w FC Barcelonie jest bardzo dobrze i na pewno pomaga drużynie w osiąganiu świetnych wyników. Barca podniosła się po bolesnej porażce z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów i zwyciężyła w czwartym El Clasico w tym sezonie.

Świetna atmosfera udziela się także na treningach. Widać to po najnowszym wpisie Wojciecha Szczęsnego. Jego wpis po jednym z treningów przed meczem z Espanyolem odbił się szerokim echem. "Drużyna zwycięzców" - napisał na Instagramie. Na fotografii możemy zauważyć m.in. Roberta Lewandowskiego, Ronalda Araujo, Ansu Fatiego, Fermina Lopeza, Alejandro Balde czy Gaviego.

Ten ostatni postanowił zareagować na wpis polskiego bramkarza. Pomocnik Dumy Katalonii nie użył słów, tylko posłużył się emoji. Jedna z nich - uśmiechnięta twarz z sercami, zaciśnięte pięści skierowane w swoją stronę i serce.

Kibice proszą Szczęsnego, by został

Post odbił się szerokim echem w social mediach. Po około 15 godzinach od publikacji bramkarz zebrał 152 tys. polubień i prawie pięćset komentarzy. Nawet pojawiły się komentarze dotyczące tego, by bramkarz został w Blaugranie na kolejny sezon. "Proszę, nie odchodź, kochamy Cię, Tek!" - czytamy.

Ten komentarz jest w nawiązaniu do ostatnich doniesień hiszpańskich mediów. Zdaniem serwisu que.es "transfer Joana Garcii do FC Barcelony nabiera tempa przed derbami". "Mający 24 lata Garcia stał się priorytetem dla zarządu sportowego Barcelony. Liczby to potwierdzają. Jest najlepszym bramkarzem w statystykach obronionych strzałów w La Liga i bramkarzem z największą liczbą obronionych piłek w Europie. Z drugiej strony Szczęsny spisywał się dobrze podczas nieobecności Ter Stegena, ale jego dalsza kariera zawodowa stoi pod znakiem zapytania. Innymi słowy, derby mogą być ostatecznym sprawdzianem, który zadecyduje, kto stanie w bramce Barcelony w przyszłym sezonie" - pisano.