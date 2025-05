Szczęsny nie przedłuża, a Barcelona działa. "Transfer nabiera tempa"

Czwartkowy mecz Espanyolu z FC Barceloną z jednej strony może zapewnić drużynie Hansiego Flicka mistrzostwo Hiszpanii, a z drugiej jest szansą na przetestowanie Joana Garcii. Golkiper ekipy z Cornella-El Prat jest obserwowany przez FC Barcelonę i mógłby do niej dołączyć nawet tego lata.

"Ktokolwiek go podpisze, zrobi dobry interes, i właśnie dlatego tak wiele klubów jest nim zainteresowanych. Barca również, choć wszystko będzie zależało od Szczęsnego" - pisał w środę kataloński "Sport", odnosząc się do tego, że jeśli polski bramkarz nie przedłuży umowy, to wtedy Barcelona ruszy po Joana Garcię.

Joan Garcia może zostać następcą Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie

Z kolei w czwartek portal que.es poinformował, że "transfer Joana Garcii do FC Barcelony nabiera tempa przed derbami". "Mający 24 lata Garcia stał się priorytetem dla zarządu sportowego Barcelony. Liczby to potwierdzają. Jest najlepszym bramkarzem w statystykach obronionych strzałów w La Liga i bramkarzem z największą liczbą obronionych piłek w Europie. Z drugiej strony Szczęsny spisywał się dobrze podczas nieobecności Ter Stegena, ale jego dalsza kariera zawodowa stoi pod znakiem zapytania. Innymi słowy, derby mogą być ostatecznym sprawdzianem, który zadecyduje, kto stanie w bramce Barcelony w przyszłym sezonie" - czytamy w artykule.

Serwis potwierdził, że Wojciech Szczęsny otrzymał ofertę przedłużenia umowy, ale ciągle się zastanawia nad jej podpisaniem. "Mając 35 lat, Szczęsny nie kryje faktu, że poważnie myśli o przejściu na emeryturę po długiej i udanej karierze. A ta niepewność rzuca cień na plany klubu" - dodano. Podkreślono, że odejście Szczęsnego pozwoliłoby na szybszą zmianę pokoleniową na pozycji bramkarza, gdyby udało się pozyskać Garcię, w którego umowie znajduje się klauzula wynosząca około 30 milionów euro.

Mecz Espanyol - FC Barcelona zostanie rozegrany w czwartek 15 maja o godz. 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.