Drakońskie kary za ataki na Viniciusa. Hiszpanie ujawniają

W 2023 roku podczas meczu wyjazdowego z Valencią w pewnym momencie przerwano mecz. "Każda kolejka poza domem to niemiła niespodzianka. A było ich wiele w tym sezonie. Życzenia śmierci, powieszona lalka, wiele kryminalistycznych krzyków... Wszystko nagrane" - napisał wówczas w serwisie X.

Ataki rasistowskie w kierunku Viniciusa Juniora

Najszerszym echem odbił się atak z 30 grudnia 2022 roku. Wtedy podczas meczu Real Valladolid - Real Madryt pseudokibice obrali za cel Viniciusa Juniora. "Do sytuacji z udziałem kibiców doszło w 88. minucie meczu, kiedy to Viniciusa Juniora na boisku zmienił Luka Modrić. Brazylijczyk nie opuszczał placu gry w strefie zmian, a więc musiał udać się na ławkę rezerwowych, przechodząc obok fanów Valladolid. Kibice Valladolid niemal od razu krzyczeli w jego kierunku "mono", co w hiszpańskim slangu oznacza "małpę" oraz "pajaco", co oznacza "klauna". Do tego wydawali odgłosy małpich okrzyków i rzucali w kierunku piłkarza różne przedmioty. W internecie pojawiły się filmiki z tego zajścia, które zostały nagrane przez samych kibiców Valladolid" - relacjonowaliśmy wówczas na łamach Sport.pl.

W pewnym momencie ktoś rzucił butelką w jego kierunku, a Brazylijczyk bez zastanowienia odkopnął ją w kierunku trybun, co wzmogło agresję u oponentów znajdujących się na trybunach.

Sprawa zakończyła się w sądzie. Sprawcy ataków ukarani

To, co się wówczas stało, odbiło się szerokim echem w kraju i poza nim, co doprowadziło do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Sprawą zajęła się Państwowa Komisja ds. Przeciwdziałania Przemocy, Rasizmowi, Ksenofobii i Nietolerancji w Sporcie. Odpowiedzialni za te rasistowskie ataki zostali zatrzymani oraz postawiono im prokuratorskie zarzuty.

Teraz "Mundo Deportivo" informuje, iż pięć osób oskarżonych o znieważenie Viniciusa Juniora usłyszało wyrok. "Każdy z pięciu oskarżonych o znieważenie Viniciusa Jr. podczas meczu piłkarskiego rozegranego 30 grudnia 2022 r. na stadionie José Zorrilla w Valladolid został skazany na rok więzienia za zbrodnię z nienawiści i grzywnę w wysokości 1620 euro" - czytamy.

"Vinicius zrzekł się prawa do odszkodowania za krzywdę, jakiej doznał w wyniku tych wydarzeń, natomiast oskarżeni złożyli pisemne oświadczenie, w którym przyznali, że incydenty miały charakter rasistowski i przeprosili za nie" - relacjonują hiszpańscy dziennikarze.

"W porozumieniu z prokuraturą zobowiązali się nie uczestniczyć w meczach piłkarskich na stadionach publicznych w okresie trwania kary w zawieszeniu. Oczekuje się, że decyzja zostanie przekazana Państwowej Komisji ds. Przemocy, Rasizmu, Ksenofobii i Nietolerancji w Sporcie w celu wszczęcia postępowania administracyjnego" - zakończono.