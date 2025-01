Koniec meczu Świątek po 60 minutach. Reakcje rywalki mówią wszystko

Po raz pierwszy w tej edycji Australian Open Iga Świątek wystąpiła w prestiżowej sesji wieczornej na Rod Laver Arena. Choć Polka nie jest fanką rozgrywania meczów o tej porze, to i tak była murowaną faworytką w starciu z Evą Lys - urodzoną w Kijowie reprezentantką Niemiec, dla której mecz przeciwko wiceliderce rankingu na największej arenie w Melbourne Park był wyjątkowym wydarzeniem.

Niemieckie media swoją tenisistkę zaczęły nazywać "Lucky Lys" z uwagi na fakt, że była ona szczęśliwą przegraną [lucky loser] z kwalifikacji. To pierwszy przypadek od 1988 r., gdy takowa zawodniczka znalazła się w czwartej rundzie Australian Open. 23-letnia Lys nie przeszła kwalifikacji i dostała się do turnieju głównego w ostatniej chwili po wycofaniu się Anny Kalińskiej.

Treningowym krokiem do ćwierćfinału. Świątek zmiotła rywalkę z kortu

- Nie ma nic do stracenia. Będzie chciała płynąć na fali sukcesu, ale to może być dla niej zderzenie bardzo brutalne, bo tempo i dynamiki gry Igi będzie dla niej bardzo trudne. Wszystko, co działo się wcześniej, było rozgrywane na dużo niższym poziomie i prędkościach. Znając Niemkę, nie widać narzędzi, żeby mogła Idze zagrozić - analizował przed meczem Dawid Celt w studiu Eurosportu.

Eva Lys na konferencji prasowej zapowiadała, że zamierza cieszyć się pojedynkiem przeciwko wiceliderce rankingu, która w początkowym fragmencie meczu miała problem, aby wejść w odpowiednim rytm. Na start musiała nawet bronić dwóch break pointów, co nie zdarzyło się w poprzednich dwóch starciach z Emmą Raducanu oraz Rebeką Stramkovą. To jednak zajęło krótką chwilę.

Z kolei podanie niemieckiej tenisistki to bardziej "wprowadzenie piłki do gry" - jak określił komentujący to spotkanie Dawid Olejniczak. Średnia prędkość jej pierwszego serwisu w tegorocznym AO to zaledwie 147 km/h, co było wodą na młyn dla świetnie returnującej Igi Świątek. Polka szybko wyszła na prowadzenie 3:0 z breakiem.

Niemka musiała maksymalnie ryzykować. Starała się odrzucić Polkę od linii końcowej głębokimi zagraniami, ale zwykle kończyło się niewielkimi błędami. Z kolei Świątek utrzymywała wysoki poziom gry z poprzednich pojedynków. Niska i słabsza fizycznie przeciwniczka bez odpowiedniej siły rażenia w uderzeniach to dla polskiej tenisistki wymarzona rywalka, co odzwierciedlał kort.

Po pierwszym winnerze zagranym przez Lys (po blisko 20 minutach) publiczność na Rod Laver Arena niemalże wstała z miejsc, aby dodać otuchy Niemce. To był jednak jedyny pozytywny moment w pierwszej partii, która po 24 minutach zakończyła się wynikiem 6:0 na korzyść Świątek. - Ma Polka dzisiaj tyle czasu i miejsca do gry, że jest to dobry trening przed ćwierćfinałem. Dominacja Igi jest przeogromna - mówili komentatorzy po kolejnym returnie, który był szybszy od serwisu. Mimo ogromnych problemów Eva Lys starała się zachować uśmiech na twarzy, choć był to wyraz raczej bezradności. Momentami stawała wyprostowana na palcach, gdy po raz kolejny była spóźniona do uderzenia.

W drugiej partii Niemka była w stanie wygrywać pojedyncze punkty, a Świątek w ekspresowym tempie uzyskiwała kolejne przełamania, śrubując serię wygranych gemów z rzędu - zaczętą jeszcze w starciu z Emmą Raducanu. Ale w końcu została zakończona. Eva Lys zdołała utrzymać podanie na 1:3 w drugim secie i trzeba przyznać, że Niemka dokonała tego na swoich warunkach, albowiem podniosła jakość gry.

Wiele akcji w decydującej fazie meczu mogło się podobać. Lys walczyła o drugiego gema przy swoim podaniu, miała ku temu okazje, ale ostatecznie po godzinie gry to Iga Świątek triumfowała 6:0, 6:1 i zameldowała się w ćwierćfinale Australian Open 2025. W nim zagra z Emmą Navarro lub Darią Kasatkiną. Polska tenisistka po raz dziesiąty w karierze znalazła się w najlepszej ósemce turnieju wielkoszlemowego.