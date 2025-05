Hansi Flick zdecydował! Wiadomo, co ze Szczęsnym i Lewandowskim

Można zaryzykować stwierdzenie, że od dawna nie mieliśmy derbów Katalonii między Espanyolem a Barceloną o tak dużej stawce. Oba zespoły są już o jedno zwycięstwo od zapewnienia sobie czegoś, na czym im najbardziej zależy. Oczywiście w przypadku FC Barcelony mowa o mistrzostwie kraju. Real Madryt wygrał w 32. kolejce rzutem na taśmę 2:1 z Mallorcą, czym zmusił zespół Hansiego Flicka do samodzielnego zadbania o własny interes. Espanyol z kolei w swym poprzednim meczu przegrał 2:3 z Leganes, przez co nie jest jeszcze pewien utrzymania. Jednak dzięki porażce "Ogórków" 0:3 z Villarealem, wygrana z "Blaugraną" da im gwarancję gry w La Liga w przyszłym sezonie.

Lewandowski skorzysta na kłopotach Ferrana? Polak musi gonić

Polscy kibice mogą się zastanawiać, jak przeciwko Espanyolowi poradzi sobie Robert Lewandowski. Powrót naszego reprezentanta do wyjściowej jedenastki jest niemalże pewny. W derbach nie zagra bowiem jego rywal Ferran Torres, który w środowy wieczór 14 maja musiał przejść nagłą operację wyrostka robaczkowego i sezon dla niego prawdopodobnie się skończył.

W trakcie pauzy spowodowanej kontuzją Lewandowski stracił pozycję lidera klasyfikacji strzelców i traci już 3 gole do Kyliana Mbappe. Jeśli chce jeszcze powalczyć, musi coś ustrzelić w derbach. Jak dotąd Polak przeciwko Espanyolowi grał trzykrotnie i dwa razy trafiał do siatki. Miało to miejsce w jednym meczu i to na stadionie rywali. W zeszłym sezonie Barcelona wygrała tam 4:2, a Lewandowski ustrzelił dublet.

Flick wybrał kadrę na derby

Hansi Flick wybrał już kadrę Barcelony na ten mecz. Nie ma w niej większych niespodzianek. Wszyscy dostępni do gry są obecni, w tym Wojciech Szczęsny i Marc-Andre Ter Stegen (Flick nie chciał zawczasu ujawnić, który z nich zagra). Zaś co do nieobecnych, to poza Ferranem Torresem, względem El Classico brakuje też Inigo Martineza, który musi odcierpieć zawieszenie za żółte kartki. Wciąż kontuzjowany jest Jules Kounde, za to po raz drugi w kadrze meczowej po kontuzji znalazł się Marc Casado (z Realem Madryt cały mecz na ławce).

Mecz Espanyolu z Barceloną rozpocznie się o godzinie 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.