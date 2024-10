Ależ sensacja w Szanghaju! Carlos Alcaraz za burtą

Co za sensacja na ATP 1000 Szanghaj! Po triumfie w Pekinie automatycznie jednym z głównych kandydatów do wygranej w drugim chińskim mieście był Carlos Alcaraz. Hiszpan z niewielkimi problemami awansował do ćwierćfinału, gdzie jego przeciwnikiem był Tomas Machac. Wydawało się, że wicelider światowego rankingu spokojnie pokona Czecha, jednak ostatecznie doszło do ogromnej niespodzianki. Alcaraz pożegnał się z turniejem!

