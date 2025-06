Świątek skradła show! Nie mogła wytrzymać ze śmiechu

Po niezbyt udanym sezonie gry na mączce Igę Świątek czekają teraz przenosiny na trawę, z którą Polka nigdy się specjalnie nie lubiła. Nasza reprezentantka zagra na tej nawierzchni w turnieju WTA 500 w Bad Homburg, a także w Wimbledonie. W trakcie przygotowań siódma rakieta świata znalazła jednak czas na odrobinę dobrej zabawy. Pomógł w tym jej sponsor odpowiedzialny za dostarczanie rakiet, czyli firma Tecnifibre. Postanowili oni przetestować Świątek, a także kolejnego ze swych klientów Daniiła Miedwiediewa w... padlu.

Świątek i Miedwiediew w nowej dyscyplinie. Rosjanin radził sobie delikatnie lepiej

Padel to stworzona w Meksyku gra będąca połączeniem squasha i tenisa. Dla profesjonalnych tenisistów trudność może polegać przede wszystkim na mniejszej rakiecie, która w dodatku nie ma naciągu, a także na piłkach. Przypominają one wizualnie tenisowe, lecz są mniej sprężyste. Niżej się przez to odbijają. Tecnifibre postanowiło przeprowadzić eksperyment i sprawdzić jak dwoje czołowych tenisistów świata sprawdzi się w zupełnie odmiennych warunkach, a w dodatku naprzeciwko dwóch profesjonalnych zawodników padla. Polkę oraz Rosjanina przetestowali Matias Novillo i Joel Oliver.

Zanim jednak Świątek z Miedwiediewem mogli zmierzyć się z przeciwnikami, musieli podjąć się dwóch wyzwań. Pierwsze z nich polegało na odebraniu padlowego serwisu (uderzany sposobem dolnym, a piłka może odbić się od ściany). W tym starciu był remis, bo oboje odebrali trzy z pięciu podań od zawodowców. Drugim zadaniem było uderzenie wysoko zawieszonej piłki w taki sposób, by przeleciała jak najniżej nad siatką (im bardziej ścięta, tym lepsza). Tu nieco lepiej poradził sobie Miedwiediew.

Zawodowcy nie dali szans, ale to Świątek skradła show

W końcu przeszło do pojedynku obu duetów w tiebreaku. W obu dyscyplinach gra się go do siedmiu. Przed startem Świątek przewidywała, że ona oraz Miedwiediew dadzą radę zdobyć cztery punkty. Rywale dawali im maksymalnie dwa. To oni mieli rację, bo zawodowi padliści wygrali 7:2. Show skradła jednak Polka, a wszystko przez jej problemy z serwisem. W padlu trzeba najpierw pozwolić piłce odbić się od ziemi. Świątek z przyzwyczajenia tenisowego dwukrotnie o tym zapomniała, czy mocno rozbawiła wszystkich zgromadzonych. - Nie wiem, nie umiem tego tak zrobić - mówiła śmiejąc się Polka.

Na koniec Świątek i Miedwiediew podsumowali swoją postawę w tym pojedynku. - Podoba mi się, że udało się zdobyć, chociaż te dwa punkty. Nieco więcej treningu i poradzilibyśmy sobie lepiej - ocenił Rosjanin. - Powinniśmy chyba byli dać więcej grać Daniiłowi, bo ja to miałam problem z odbiciem piłki o ziemię przed serwisem - podsumowała z uśmiechem Polka.

Oto jak dokładnie poradzili sobie Świątek i Miedwiediew: