Oto następca Milika? "Musi natychmiast podpisać kontrakt"

Obecny sezon jest daleki od oczekiwań Juventusu. Choć zespół z Turynu jeszcze nie poniósł porażki w Serie A, to zanotował aż cztery remisy w siedmiu meczach. To sprawiło, że obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem 13 punktów, tracąc trzy "oczka" do prowadzącego SSC Napoli.

Od początku bieżącej kampanii w Juventusie nie gra Arkadiusz Milik. Wszystko przez kontuzję łąkotki, której doznał na początku czerwca w meczu reprezentacji Polski z Ukrainą. Do gry miał wrócić we wrześniu, ale jest już październik, a piłkarz wciąż nie pojawił się na boisku.

Juventus poinformował w zeszłym tygodniu, że Milik przeszedł kolejny zabieg "artroskopowego szycia pozostałości łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie". Operację przeprowadził profesor Pier Paolo Mariani w klinice Villa Stuart w Rzymie. Zdaniem dziennika "La Gazzetta dello Sport" piłkarz wróci do gry dopiero w grudniu - za trzy miesiące. Oznacza to, że w 2024 roku nie zobaczymy już 30-latka na boisku.

Oto dwa nazwiska napastników na liście życzeń trenera Juventusu

Na domiar złego niedawno klub poinformował o urazie mięśnia prostego uda prawego o niskim stopniu zaawansowania doznanego przez innego napastnika - Nico Gonzaleza. Portal Abruzzo.cityrumors.it informuje, że w związku z tymi urazami klub poszukuje odpowiedniego napastnika. "Thiago Motta mówi wprost: Juventus musi natychmiast podpisać kontrakt. Na celowniku dwóch wolnych zawodników" - czytamy na stronie.

Na oku szkoleniowca Juventusu - Thiago Motty - znaleźli się Wissam Ben Yedder i Eric Maxim Choupo-Moting. Obaj pozostają na bezrobociu od lipca tego roku. Ostatnim klubem pierwszego z nich było Monaco, w którym Ben Yedder łącznie rozegrał 201 meczów. Zdobył w nich 118 goli i zanotował 34 asysty. Wcześniej występował m.in. w FC Toulouse i Sevilli FC.

Natomiast Eric Maxim Choupo-Moting to były piłkarz m.in. Hamburger SV, 1.FSV Mainz 05, FC Schalke 04, Stoke City, Paris Saint-Germain oraz Bayernu Monachium. Z ostatnim z wymienionych klubów 35-latek sięgał trzykrotnie po mistrzostwo Niemiec oraz raz po Superpuchar Niemiec i klubowe mistrzostwa świata.