Kontrowersje wokół kandydata na trenera Igi Świątek. "Płakałam, gdy to usłyszałam"

Iga Świątek nie będzie już współpracować z Tomaszem Wiktorowskim, co ogłosiła kilka dni temu na Instagramie. Nie przekazała jeszcze, kto będzie jej nowym trenerem. Łukasz Jachimiak z portalu Sport.pl podawał, że faworytem może być Belg Wim Fissette.

Rozmawiamy z belgijskimi dziennikarzami, którzy znają osobiście możliwego następcę Tomasza Wiktorowskiego. Tłumaczą nam m.in., jakim Fissette jest trenerem, jakie wątpliwości pojawiają się przy jego nazwisku i czym się dziś zajmuje.

Trener wielkich nazwisk

- Wim to inteligentny, cichy człowiek. Nigdy nie jest arogancki, czasami wręcz zbyt nieśmiały, co w tym świecie nie jest zaletą. Lubi pracować z tenisistkami o dużym potencjale, zawsze chce dotrzeć na szczyt. Nigdy nie będzie trenował dziewczyny o ograniczonych możliwościach - mówi Sport.pl Yves Simon, dziennikarz Sudinfo.

CV Wima Fissette’a może imponować. Pracował m.in. z Kim Clijsters, Simoną Halep, Wiktorią Azarenką, Andżeliką Kerber, Naomi Osaką i Qinwen Zheng. - Wim jest trenerem zorientowanym na wszelkie dane analityczne, lubi korzystać z wielu informacji, jakie może pozyskać - dodaje Filip Dewulf, były tenisista, dziś dziennikarz, autor podcastu Tennis Vlaanderen.

Fissette ma ogromne doświadczenie, prowadził wielkie nazwiska, byłe liderki kobiecego tenisa. Zastanawia jednak, że w ciągu 15 lat kariery trenerskiej prowadził aż 12 tenisistek. Niektóre jego współprace trwały kilka miesięcy (np. Z Petrą Kvitovą, Sarą Errani), inne rok lub dwa lata (ostatnia z Naomi Osaką albo z Qinwen Zheng).

- Były różne powody, dla których niektóre relacje nie trwały długo. Kwestie finansowe, zmiany, które chciał wprowadzić w zespole, lepsze możliwości… Ale z Azarenką (2015-2016 oraz 2018-2020 - przyp.red.) i Osaką (2020-2022, 2023-2024) współpracował dwukrotnie, więc to mówi samo za siebie - podkreśla Dewulf. Simon tłumaczy to tak: "Nigdy nie był wyjątkowo długo u boku danej tenisistki, a to głównie dlatego, że kobiecy tenis taki jest".

Faktycznie w kobiecych rozgrywkach nie wszystkie relacje trwają tyle czasu, co np. Tomasza Wiktorowskiego z Agnieszką Radwańska (osiem lat) lub Igą Świątek (trzy lata). Jednakże Fissette w gronie czynnych szkoleniowców tenisowych wyróżnia się dziś większą liczbą zawodniczek, które prowadził.

Kontrowersje z Zheng

Największy znak zapytania dotyczy relacji z Qinwen Zheng. Gdy Naomi Osaka na początku 2023 roku ogłosiła, że spodziewa się dziecka, Wim Fissette pozostał bez pracy i dołączył do Chinki. Ta zaczęła osiągać coraz lepsze wyniki, na US Open dotarła pierwszy raz do ćwierćfinału wielkoszlemowego. I nagle belgijski trener w Nowym Jorku, po przegranej Zheng z Aryną Sabalenką ogłosił, że kończy współpracę by dołączyć do Osaki przed jej powrotem z urlopu macierzyńskiego, który nastąpił w styczniu tego roku.

- Podczas US Open wiedziałem, że miał kontakt z zespołem Osaki. Zaraz po meczu z Sabalenką powiedział mi, że czuje, iż nie ma między nami żadnej chemii. Nigdy wcześniej mi tego nie mówił. Czułam się bardzo dziwnie. Rozmawiałem ze swoim menadżerem. Zapytałem go, czy Wim pójdzie do Osaki. Menadżer powiedział: "Nie, on nie byłby takim typem człowieka". Ale po tygodniu odpoczynku nagle przekazał, że zamierza pracować z Naomi - opowiadała Qinwen Zheng w rozmowie z portalem tennis.com.

- To było trudne dla na mnie, członków mojego zespołu i mojej rodziny. Płakałam, gdy to usłyszałam. Nie było żadnych kłótni między nami. Uważam, że zakończenie tej współpracy odbyło się w nieetyczny sposób. Rozumiem, że Osaka może mu przedstawić lepszą ofertę. Rozumiem, że z jego perspektywy może to być lepsza opcja. Ma rodzinę, którą musi utrzymać. Rozumiem jego decyzję, ale nie oznacza to, że wybaczę mu podjęcie tego kroku - dodała tegoroczna mistrzyni olimpijska z Paryża.

Co na to nasi belgijscy rozmówcy? Filip Dewulf rozmawiał z Wimem Fissettem o tej sprawie. - Powiedział mi o powodzie tej decyzji, ale to kwestia osobista. W relacjach tenisista-trener to zawsze ten pierwszy decyduje, czy przestają współpracować. W tym przypadku to była inicjatywa trenera i stąd takie zamieszanie - twierdzi. Yves Simon dodaje: "Rozumiem, że Zheng nie mogła czuć się zadowolona, ale Wim powiedział nam w Belgii, że zachowywał się uczciwe wobec jej zespołu. Najwyraźniej miał lepsze relacje z Osaką."

W połowie września 2024 Naomi Osaka ogłosiła, że kończy współpracę z belgijskim trenerem. Czym dziś zajmuje się Wim Fissette? - Właśnie założył firmę wspierającą bezrobotnych trenerów, więc myślę, że poświęca trochę więcej czasu temu start-upowi. Nadal jest kapitanem belgijskiej reprezentacji w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Rozstanie z Osaką było proste: brak wyników, brak cierpliwości w otoczeniu Naomi - wskazuje Dewulf.

Poradzi sobie z Igą Świątek?

Informacja o prowadzeniu kadry belgijskiej jest interesująca i nie wiadomo, jak zareagowałaby na to Iga Świątek. - Udało mu się to pogodzić w ramach ostatniej współpracy z Osaką - wskazuje Simon. W przeszłości pamiętamy przypadek, gdy Tomasz Wiktorowski także był kapitanem polskiej kadry w BJKC, ale jednocześnie trenował wtedy Agnieszkę Radwańską. Praca w reprezentacji nie zajmuje tyle czasu co ze stałą tenisistką, bo drużyny rywalizują zwykle dwa-trzy razy w ciągu roku.

Czy Wim Fissette poradziłby sobie z Igą Świątek? - Nie sądzę, żeby trenowanie Igi było takie trudne, ona jest najlepszą zawodniczką na świecie i nie jest tak, że znajduje się w całkowitym kryzysie pewności siebie. To na pewno mogłoby zadziałać, ale nie wiem, czy skończą razem - mówi Dewulf.

I dodaje: "Wim jest dobrym trenerem dla każdej czołowej tenisistki. Wystarczy spojrzeć na jego sukcesy. Ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo, czy charaktery szkoleniowca i zawodniczki pasują do siebie i czy znajdzie swoje miejsce w zespole". W teamie naszej liderki rankingu pozostają psycholożka Daria Abramowicz, sparingpartner Tomasz Moczek oraz trener przygotowania fizycznego oraz fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk.

Do największy sukcesów Wima Fissette’a należą m.in. wygrane w Australian Open 2021 i US Open 2020 z Naomi Osaką, mistrzostwo Wimbledonu 2018 z Andżeliką Kerber, finał Roland Garros 2014 z Simoną Halep czy triumfy w US Open 2009 i 2010 z Kim Clijsters.