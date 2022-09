Tak Świątek zareagowała na finał męskiego US Open. Mistrz jej odpowiedział

Iga Świątek wygrała w sobotę wielkoszlemowy US Open. Polka śledziła finał rywalizacji mężczyzn, w której Carlos Alcaraz zdobył pierwszy tytuł i napisał piękną historię. Liderka rankingu WTA podratulowała zwycięzcy, który szybko odpowiedział zawodniczce. - Jestem szczęśliwy, że mogłem po raz pierwszy wygrać US Open w tym samym roku, co Ty - napisał Hiszpan.

