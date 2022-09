Iga Świątek nagrała wideo dla siatkarzy. "Ja już po robocie"

To jest piękny weekend dla polskiego sportu. W sobotę reprezentacja Polski siatkarzy po raz trzeci z rzędu awansowała do finału mistrzostw świata, pokonując w Katowicach Brazylię 3:2. Kilka godzin później z kolei Iga Świątek pokonała w finale nowojorskiego US Open Tunezyjkę Ons Jabeur 6:2, 7:6 i sięgnęła po swój trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Świątek z wiadomością do siatkarzy przed finałem. "Dajcie czadu!"

Świątek całe swoje zadanie już wykonała, a po swoim zwycięstwie zwróciła się do polskich siatkarzy, przed którymi w niedzielę wielki finał siatkarskiego mundialu z Włochami (godz. 21:00). Na filmiku wrzuconym na swoje media społecznościowe najlepsza tenisistka świata życzyła Biało-Czerwonym zwycięstwa w tym spotkaniu.

- Cześć chłopaki, chciałam wam bardzo podziękować za filmik. Jak widać, przyniósł bardzo dobry efekt. Ja już jestem po robocie, wy macie najważniejszy mecz przed sobą. Powodzenia, dajcie czadu! - powiedziała Iga Świątek.

Trener finałowych rywali Polaków uwielbia Polskę. Poza reprezentacją. "Nie za bardzo"

Świątek odniosła się w swoim krótkim wystąpienia do wideo, które pojawiło się w sobotę na kanale "Polska Siatkówka", gdzie w imieniu całego zespołu polskich siatkarzy życzenia powodzenia w finale US Open złożył jej środkowy reprezentacji Karol Kłos.

Mecz finałowy mistrzostw świata siatkarzy Polska - Włochy w niedzielę o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.