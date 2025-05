Lechia Gdańsk walczyła w ostatnich tygodniach nie tylko na boisku, ale również poza nim o pozostanie w PKO BP Ekstraklasie. Ta pierwsza walka zakończyła się sukcesem. Klub zarządzany przez Paolo Urfera miał jednak poważniejszy problem. Musiał powalczyć także o odzyskanie licencji. 13 maja Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN poinformowała, że ta zostanie podjęta 16 maja, po zapoznaniu się z dokumentami dostarczonymi przez Lechię Gdańsk.

Lechia Gdańsk rozpocznie sezon z pięcioma punktami ujemnymi

Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Galiński, dziennikarz WP Sportowe Fakty. Lechia Gdańsk ostatecznie dostała licencję na grę w Ekstraklasie. Z jednym ważnym punktem - rozgrywki te rozpocznie, mając minus 5 punktów.

- Lechia Gdańsk z licencją na grę w Ekstraklasie w sezonie 2025/26. Z rozszerzonym nadzorem finansowym. Do tego -5 punktów na start nowego sezonu i utrzymany zakaz transferowy - napisał w serwisie X Tomasz Galiński.

Polski Związek Piłki Nożnej wydał również komunikat.

"Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN przeanalizowała odwołanie klubu Lechia Gdańsk SA i postanowiła: Zmienić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, nieprzyznającą klubowi licencji na rozgrywki PKO BP Ekstraklasy na sezon 2025/2026 w ten sposób, że przyznaje klubowi licencję na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 z nadzorem finansowym rozszerzonym" - pisze PZPN.

Lechia Gdańsk wciąż będzie miała utrzymany zakaz transferowy.

"Na podstawie pkt. 6.2.4 lit. b i c Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2025/2026, nałożyć na klub zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem możliwości uprawniania wszystkich nowych zawodników na czas do końca sezonu 2025/2026, z zastrzeżeniem możliwości zwrócenia się do Organów Licencyjnych o zgodę na dokonanie pojedynczych transferów" - czytamy w komunikacie.

Lechia Gdańsk po 32 kolejkach ma 36 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli. Dwie kolejki przed końcem sezonu nad strefą spadkową ma siedem punktów przewagi. Gdańszczanie w sobotę (godz. 14.45) zagrają na wyjeździe z Pogonią Szczecin.