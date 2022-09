IGA ŚWIĄTEK MISTRZYNIĄ US OPEN! Thriller w tie-breaku, nowa królowa Nowego Jorku!

Brawo, brawo, brawo! Iga Świątek wywalczyła trzeci tytuł wielkoszlemowy. W 2020 i 2022 roku Polka wygrała French Open. Teraz dołożyła sukces w Nowym Jorku. - Nie miałam dużych oczekiwań przed tym turniejem, on był dla mnie trudny, cieszę się, że wytrzymałam mentalnie - mówiła Świątek tuż przed dekoracją. Odebrała czek na 2,6 mln dolarów oraz okazałe trofeum, które otrzymała od byłej znakomitej tenisistki Martiny Navratilovej.

REKLAMA

Finał z Ons Jabeur zaczął się dla niej świetnie. Polka szybko wygrała dwa gemy przy swoim podaniu, a w drugiej partii przełamała Tunezyjkę. Część kibiców nie zdążyła jeszcze się rozsiąść na trybunach, a nasza tenisistka prowadziła już 3:0.

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Niespodziewanie szybko Jabeur wróciła jednak do gry. Tunezyjka przestała popełniać proste błędy, a zaczęła posyłać coraz więcej wygrywających forehandów i bekhendów. Szybko ze stanu 3:0 zrobiło się 3:2, bo Jabeur odrobiła stratę przełamania.

Afera w KSW. Sędzia skończył walkę Janikowskiego. "Nie klepałem?"

Jej zwyżka formy okazała się jednak chwilowa. Świątek nie przejęła się gorszym momentem i szybko drugi raz przełamała przeciwniczkę. Ze stanu 4:2 Polka już rywalki nie wypuściła. Nasza zawodniczka pewnie wygrała swoje podanie i za chwilę skończyła seta. O grze Jabeur nie można było powiedzieć nic dobrego. Nie funkcjonował jej serwis, popełniała mnóstwo błędów, także tych wymuszonych przez doskonałą grę Świątek.

Iga Świątek mistrzynią US Open!

Jabeur zaczęła tracić nerwy. Zwłaszcza że drugi set zaczął się dokładnie tak samo, bo od 3:0 dla Polki. Tunezyjka rozpaczliwie szukała nieszablonowych zagrań, ale wszystkie kończyły się fatalnym niepowodzeniem. A to doprowadzało Jabeur do rozpaczy. Widać to było nie tylko po jej twarzy, ale też zachowaniu, bo Tunezyjka zaczęła rzucać rakietą o kort.

Wydawało się, że dalsza powtórka scenariusza z pierwszego seta jest niemożliwa. Zwłaszcza że w czwartym gemie Świątek miała trzy break pointy. Niestety żadnego z nich nie wykorzystała. Co gorsza, Polka chyba rozpamiętywała tę sytuację i zamiast 4:0 dla niej znów zrobiło się 3:2, bo Jabeur odrobiła stratę przełamania.

Stało się tak przede wszystkim dlatego, że Świątek zaczęła popełniać większą liczbę niewymuszonych błędów. Polka, w obliczu możliwości szybkiego zamknięcia meczu, zaczęła się spieszyć, co niekorzystnie wpłynęło na jej grę.

Werder wściekły na Rafała Gikiewicza. Tak, te słowa są o nim

Podobnie jak w poprzednich meczach Świątek zaczęła grać prościej. Polka wydłużała wymiany, co okazało się receptą w szóstym gemie. Gemie, w którym Świątek znów przełamała Jabeur i zrobiło się 4:2.

Koniec meczu? Nic bardziej mylnego. Świątek do niewymuszonych błędów dołożyła też dużo słabszy serwis. W efekcie Polka przegrała dwa gemy z rzędu, a przy stanie 4:4 musiała bronić aż trzech break pointów. Ta misja na szczęście się udała, a nasza zawodniczka ponownie objęła prowadzenie 5:4.

Przełamań w secie więcej nie było, co oznaczało, że mecz rozstrzygnął się w tie-breaku. A ten był najlepszym podsumowanie tego, co działo się w drugim secie. Zawodniczki co chwilę zdobywały mini breaki, zmieniając sytuację. Świątek prowadziła w nim 4:2, by za chwilę przegrywać 4:5. Mimo to Polka utrzymała nerwy na wodzy, wygrała dwa punkty przy podaniu Jabeur i przy pierwszej szansie w tie-breaku zakończyła mecz.

To jest piękny rok Igi Świątek!