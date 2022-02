Ostapenko grzmi na zachowanie Polaków po meczu ze Świątek

150 minut walki. Tyle trwał mecz Igi Świątek, która po niesamowicie zaciętym spotkaniu o ćwierćfinał turnieju WTA 500 w Dubaju przegrała z Jeleną Ostapenko (6:4, 1:6, 6:7). - Kibice tutaj są naprawdę fajni, ale Polacy nie byli dla mnie do końca w porządku - wypaliła Łotyszka po meczu ze Świątek.

Po czym od razu dodała: - To nie jest mecz piłki nożnej, by klaskać, gdy ktoś popełni podwójny błąd. W tym wypadku ja, bo kiedy ona [Świątek] popełniała podwójne błędy, nikt nie klaskał. Ludzie wiedzieli, jak się zachować, ale byli tacy, którzy zachowywali się nie tak, jak powinni.

"Ja naprawdę chciałam wygrać to spotkanie"

Reporter dociskał Ostapenkę i pytał dalej, czy tego typu zachowanie nie napędza ją do lepszych wyników. - Tak, to motywuje. Ja naprawdę chciałam wygrać to spotkanie, ale uważam, że kibice na korcie tenisowym powinni zachowywać się jak na korcie tenisowym, a nie na meczu piłki nożnej - powtórzyła Ostapenko.

Ostapenko i Świątek w Dubaju spotkały się po raz trzeci. Polka nie wspomina tych meczów zbyt dobrze, bo w dwóch poprzednich nie zdobyła nawet seta, a w sumie ugrała tylko dziewięć gemów. Najpierw w 2019 roku na kortach trawiastych w Birmingham przegrała 0:6, 2:6, a rok temu na kortach twardych w Indian Wells 4:6, 3:6.

Ostapenko w Dubaju uporała się nie tylko ze Świątek, bo w ćwierćfinale po kolejnym dreszczowcu - trwającym blisko trzy godziny - pokonała Czeszkę Petrę Kvitovą (5:7, 7:5, 7:6). O finał turnieju powalczy z Rumunką Simoną Halep. Początek meczu w piątek o 14.