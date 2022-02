"Absolutnie uderzenie roku". Amerykanin sam nie mógł uwierzyć, co właśnie zrobił

To nie był wielki mecz w wykonaniu Tommy'ego Paula. Ale rywal też mu w tym nie pomógł, bo 267. w rankingu ATP Uzbek Denis Istomin nie okazał się wielką przeszkodą dla 41. Amerykanina, który potrzebował nieco ponad godziny, by awansować do ćwierćfinału turnieju w Delray Beach na Florydzie.

"Paul wygrał 6:2, 6:0, ale i tak zapamięta to spotkanie na długo" - pisze serwis tennistonic.com. A wszystko przez zagranie zza pleców na początku drugiego seta, po którym Amerykanin zdobył fantastyczny punkt. I sam po nim nawet pokręcił głową, jakby nie dowierzał w to, co się stało.

"Absolutnie uderzenie roku" - pisze Tennis TV, który zamieścił na Twitterze wideo z tej akcji. A nawet w kolejnym wpisie dodatkowo tę akcję przybliżył, by jak pisze tennistonic.com, jeszcze bardziej "cieszyć się magią tenisa".

"Naprawdę bardzo dobrze znamy swoją grę"

Środowe spotkanie Paula z Istominem rozgrywane było przy dużym wietrze. - Może to też była moja niewielka przewaga, bo trenuję tutaj od dłuższego czasu i jestem przyzwyczajony do takich warunków - powiedział Paul, który w turnieju ATP 250 w Delray Beach rozstawiony jest z numerem cztery.

Paul w ćwierćfinale spotka się z nierozstawionym Stefanem Kozlovem (ATP 151), który w drugiej rundzie pokonał Steve'a Johnsona (6:1, 6:3). Obaj w ostatnich latach spędzali dużo czasu na południowej Florydzie, bardzo często ze sobą trenowali. - Naprawdę bardzo dobrze znamy swoją grę. To nie będzie łatwy mecz - powiedział Paul o piątkowym spotkaniu z Kozlovem.