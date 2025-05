A jednak! Gwiazda wyjeżdża z Ekstraklasy. Tam teraz będzie grać

Benjamin Kallman to jeden z wyróżniających się graczy Cracovii w tym sezonie, jeden z najlepszych napastników PKO Ekstraklasy. W tym sezonie strzelił 18 goli w rozgrywkach, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. W sobotę będzie miał okazję do godnego pożegnania się z Cracovią i najprawdopodobniej polską ligą.

Kallman ma wyjechać z Polski. Oto jego nowy klub

Wszystko wskazuje na to, że Kallman nie trafi do żadnego polskiego giganta - ani do Legii Warszawa, ani do Lecha Poznań, ani także do Rakowa Częstochowa. Zainteresowanie wykazywali też Widzew Łódź i Pogoń Szczecin. Fin był jednak nastawiony na wyjazd z Polski po sezonie i wygląda na to, że dopiął swego.

W weekend Piotr Koźmiński z goal.pl pisał o tym, że będzie grał w Niemczech, ale nie podał konkretnego klubu. Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego Onet" ustalił, powołując się na swoje źródła z Niemiec, że nowym pracodawcą Kallmana będzie Hannover 96, dziewiąty zespół 2. Bundesligi.

W Hanowerze szykuje się przebudowa składu. Wraz z końcem czerwca odchodzą dwaj środkowi napastnicy - Andreas Voglsammer (koniec kontraktu) i Jessic Ngankam (koniec wypożyczenia z Eintrachtu Frankfurt). Odchodzi także skrzydłowy Rabbi Matondo (koniec wypożyczenia z Glasgow Rangers). Ze środkowych napastników w Hanowerze zostaną 31-letni Havard Nielsen (dwa gole w tym sezonie) i 20-letni Nicolo Tresoldi (siedem goli). Wygląda na to, że Kallman mógłby liczyć się w walce o wyjściowy skład w niemieckim zespole.

"Die Roten" chcą wywalczyć awans do Bundesligi, z której spadli w 2019 r. Ma w tym pomóc odmieniona ofensywa.

Według informacji goal.pl Hannover 96 ma opublikować we wtorek rano oficjalny komunikat o osiągnięciu porozumienia z nowym napastnikiem.

Kallman zagra ostatni mecz w barwach Cracovii w sobotę. Wtedy Cracovia zmierzy się na wyjeździe z będącym pewnym utrzymania Zagłębiem Lubin.

Fiński napastnik jest piłkarzem "Pasów" od lipca 2022 r. W 106 spotkaniach strzelił 33 gole i zanotował 18 asyst.

Transfermarkt wycenia Benjamina Kallmana na dwa miliony euro, ale Cracovia nie zarobi ani grosza na odejściu Fina. Wraz z końcem tego sezonu wygasa jego kontrakt z "Pasami".