Rekord! Niemcy ogłaszają: Kane jest lepszy niż Lewandowski

Harry Kane niedawno mógł świętować pierwsze upragnione trofeum w karierze. 31-letni napastnik Bayernu Monachium zdobył wraz z Bawarczykami mistrzostwo Niemiec. To był dla niego bardzo ważny moment, gdyż po ostatnim spotkaniu nie brakowało radości, a nawet łez. "Tuż po zakończeniu spotkania Harry Kane nie mógł się powstrzymać. Momentalnie wrzucił do sieci wideo z lokalu, gdzie wspólnie z innymi zawodnikami świętował tytuł. Wszyscy śpiewali legendarną piosenkę: "We Are the Champions" zespołu Queen. Podczas materiału widać w tle m.in. Erica Diera, Joshuę Kimmicha oraz Vincenta Kompany'ego. Nie zabrakło również szampanów" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl.

Niemcy ogłaszają: Kane lepszy od Lewandowskiego

Harry Kane strzelił blisko 400 goli w profesjonalnej karierze, wielokrotnie zostawał królem strzelców przeróżnych rozgrywek i był wybierany zawodnikiem roku w Anglii. Jednak w Niemczech osiągnął coś, czego nie osiągnęli inni piłkarze.

W swoim najnowszym artykule Heidelberg24.de napisał, że Harry Kane, czyli najlepszy strzelec Bayernu Monachium w tym sezonie "ustanowił niezwykły rekord". Dziennikarze tego serwisu piszą wprost w nagłówku, że Anglik jest "wybitny" i "lepszy niż 'Lewy'"

"31-latek jest pierwszym piłkarzem w 62-letniej historii najwyższej ligi piłkarskiej, który zdobył nagrodę dla najlepszego strzelca w swoich dwóch pierwszych sezonach, a także pierwszym, który strzelił ponad 25 goli w swoich dwóch debiutanckich sezonach" - czytamy.

"Niezwykły" rekord Harry'ego Kane'a

Harry Kane trafił do Bayernu Monachium w sierpniu 2023 roku. Zastąpił on wówczas Roberta Lewandowskiego, który postanowił odejść do FC Barcelony. W swoim debiutanckim sezonie strzelił 36 goli w 32 meczach. W pewnym momencie mówiło się nawet, że będzie w stanie pobić rekord Bundesligi, który należy do Roberta Lewandowskiego (41 goli). Jednak ta imponująca liczba trafień nie dała Bawarczykom mistrzostwa Niemiec. W tej kampanii 31-latek trafiał do bramki rywali 26 razy. Jak wyliczył serwis heidelberg24.de Anglik w tym sezonie - 17 bramek zdobył prawą nogą, pięć lewą nogą i cztery głową – dziewięć z rzutów karnych.

"Mimo że Kane nie osiągnął sensacyjnych 36 bramek z debiutanckiego sezonu w FCB w ostatnim sezonie, jego 62 bramki stanowią niezwykły rekord Bundesligi. Żadnemu innemu zawodnikowi Bundesligi nie udało się strzelić więcej niż 50 goli w pierwszych dwóch sezonach" - czytamy.

Dla porównania Robert Lewandowski, który w Niemczech debiutował w barwach Borussii Dortmund, strzelił 30 goli w latach 2010 - 2012. Drugim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi pod tym względem jest Uwe Seeler z 44 bramkami, a za nim jest Gerd Mueller - 42 gole. Z kolei Erling Haaland, który przeniósł się do Dortmundu zimą 2019/20, strzelił w 1,5 sezonu 40 goli w 43 meczach. "Tym samym najbardziej zbliżył się do Kane'a pod względem liczby strzelanych goli" - podkreślają niemieccy dziennikarze.