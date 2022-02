Dobre wieści dla Novaka Djokovicia. Jest kraj w Europie, który czeka na niego z otwartymi ramionami

Na początku 2022 roku świat sportu był zszokowany wydarzeniami z udziałem pierwszego tenisisty rankingu ATP. Djoković nie wystąpił w Australian Open, bo został wydalony z kraju organizatora zawodów. W turnieju pod nieobecność Serba najlepszy okazał się Rafael Nadal. Spekulacje co dalej z Serbem, który nie chce się zaszczepić na COVID-19, trwają do dziś. A oliwy do ognia dodaje sam Serb, który co jakiś czas zabiera głos w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Novak Djoković uderza w kolegów z kortu. "To naprawdę bardzo mnie zabolało"

Djoković może zagrać we Włoszech

W niedawnej rozmowie z BBC Djoković przyznał, że "jest w stanie zapłacić tę cenę", za brak szczepienia, które może mu utrudnić lub nawet uniemożliwić grę w najważniejszych turniejach. Jego opinii nie zmienił nawet fakt, że niechętnie o zapraszaniu tenisisty do gry wypowiadali się przedstawiciele kolejnych turniejów.

Wiele jednak wskazuje na to, że przynajmniej w jednym z nich w Europie będzie mógł wystąpić. Okazało się, że szczepienie czy jego brak nie będzie miało żadnego wpływu na udział tenisistów w Italian Open. - Jeśli Djoković będzie chciał przyjechać grać do Włoch, będzie mógł to zrobić. Może bez odwiedzania hoteli i restauracji - powiedziała włoska minister sportu Valentina Vezzali.

Zaskakujące słowa Novaka Djokovicia o Nadalu. "Mój syn aż podskakiwał"

Novak Djoković w trakcie kariery pięć razy wygrywał w Italian Open (2008, 2011, 2014, 2015 i 2020). W finale ubiegłorocznej edycji przegrał 1:2 (5:7, 6:1, 3:6) z Rafaelem Nadalem. W tym roku turniej zostanie rozegrany między 2 a 15 maja.