Iga Świątek awansuje w rankingu WTA. Muguruza wyprzedzona

Świątek w tym meczu była już praktycznie na łopatkach. W trzecim secie przegrała niesamowity ósmy gem, który trwał aż piętnaście minut i było 3:5. Chwilę później przełamała rywalkę. W dziesiątym gemie Polka prowadziła już 40:0, ale po kilku błędach musiała bronić piłki meczowej. Udało się jej to. Mało tego po kilku kapitalnych akcjach znów odebrała serwis Łotyszce i prowadziła 6:5 i serwowała, by wygrać mecz. Ostapenko pokazała charakter i potrafiła doprowadzić do tie-breaku. Prowadziła go na własnych warunkach. Szybko wypracowała przewagę i pewnie wygrała.

Iga Świątek odpadła, ale awansuje w rankingu WTA

I choć Iga Świątek odpadła już w 1/8 finału turnieju w Dubaju, nie ma powodów do narzekania. Polka, która spadła na 9. miejsce w rankingu WTA, zanotuje awans w rankingu. I nie przeszkodzi w tym nawet fakt, że Świątek straci 50 punktów do rankingu - przed turniejem w Dubaju miała ich 3986, a w poniedziałek będzie mieć 3936.

Wszystko dzięki wpadce jej rywalki, Garbine Muguruzy. Hiszpanka była najlepsza przed rokiem, jednak tym razem odpadła już w 1/8 finału, przez co straci aż 844 punkty i spadnie o dwie pozycje w najnowszym zestawieniu. Lepsza od niej okazała się Weronika Kudiermietowa, która wygrała w trzech setach 3:6, 6:4, 6:4.

Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, i fakt, że żadna z kolejnych zawodniczek nie ma szans na wyprzedzenie Świątek, Polka awansuje w poniedziałek na 8. miejsce w rankingu WTA. Na czele rankingu nie zajdą żadne zmiany - Ashleigh Barty pozostanie liderką, wyprzedzając Arynę Sabalenkę i Barborę Krejcikovą.