Wiemy, kto pojedzie na European Masters. Kolejne rozstrzygnięcie w play-offach Ultraligi

Po historycznym zwycięstwie Team ESCA Gaming nad Forsaken nadszedł czas na kolejne starcie w ramach play-offów Ultraligi. W drugim spotkaniu pierwszej rundy zmierzyły się zespoły Zero Tenacity oraz Komil&Friends.

Mecz o najwyższą stawkę

Wtorkowy wieczór przyniósł zwycięstwo Team ESCA Gaming w meczu przeciwko Forsaken, zaś środowy - starcie pomiędzy Zero Tenacity a Komil&Friends. Stawka obu meczów była taka sama: kontynuacja walki w play-offach Ultraligi o nagrody pieniężne z puli wynoszącej 100 tys. złotych oraz przede wszystkim bilet na European Masters.

Zero Tenacity rozpoczęło mecz teoretycznie z pozycji faworyta. Zespół poradził sobie lepiej w rozgrywkach zasadniczych, przez co można było dawać mu większe szanse. Kto tak zrobił, zdecydowanie nie wyszedł na tym źle. Koniec końców to ekipa Sebexa okazał się tym lepszym, jednak przebieg serii dostarczył ogrom emocji.

Ostateczny wynik wskazywał 3-1 z przewagą dla Zero Tenacity, jednak drużyna celem jego zakończenia musiała się namęczyć. Po rozpoczęciu serii od dwóch wygranych, rywale zdołali dojść do głosu urywając pierwszy punkt. W czwartym, a zarazem finałowym starciu dochodziło do wielu zawirowań, a ich głównym prowodyrem był Many, midlaner Komil&Friends, który wykorzystywał potencjał swojego bohatera do granic możliwości.

Wiemy, kto pojedzie na European Masters

Rozegranie spotkań pierwszej rundy play-offów Ultraligi pozwoliło na wyłonienie wszystkich zespołów, które otrzymają bilet na European Masters. To turniej, który zwieńcza zmagania w ramach wszystkich europejskich lig regionalnych, jednocześnie będąc przestrzenią do rywalizacji na najwyższym poziomie poza LEC.

Z ligi dedykowanej między innymi Polsce na zawody pojadą cztery zespoły. Będą do zwycięzcy pierwszej rundy play-offów, Team ESCA Gaming i Zero Tenacity oraz drużyny, które automatycznie znalazły się w dalszym etapie zmagań o tytuł mistrza rozgrywek regionalnych - AGO ROGUE oraz Iron Wolves.

Nim jednak zespoły zaczną myśleć o podbojach Starego Kontynentu, należy zakończyć Ultraligę. Zmagania powrócą już w najbliższy wtorek, 22 marca. Wówczas na Summoner’s Rift zmierzą się zespoły, które zakończyły rozgrywki zasadnicze u szczytu tabeli wyników - Iron Wolves oraz AGO ROGUE.

