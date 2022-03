Team ESCA Gaming z historycznym wynikiem. Zagrają w EU Masters

Team ESCA Gaming, niegdyś zespół występujący w podziemiu polskiego League of Legends, natomiast dziś świadczy o sile całości regionu. Za sprawą pierwszego zwycięstwa w play-offach zespół wywalczył możliwość wzięcia udziału w nadchodzącej odsłonie European Masters.

Sprawne zwycięstwo

Wtorkowy wieczór, 15 marca, pozwolił na rozpoczęcie zmagań w ramach play-offów Ultraligi, europejskiej ligi regionalnej dedykowanej między innymi Polsce. W drabince turniejowej początkowo zostało rozlokowanych sześć drużyn. Te walczą o lwią część z puli nagród wynoszącej 100 tys. złotych oraz cztery bilety uprawniające do występu podczas nadchodzącego European Masters.

W pierwszym spotkaniu najważniejszego etapu rodzimej ligi zmierzyły się zespoły Team ESCA Gaming oraz Forsaken. Oba stanęły przed historyczną szansą wywalczenia dla siebie awansu na turniej zrzeszający najlepsze formacje ze wszystkich ERL-i.

Mecz rozegrał się w formacie best of five, do trzech wygranych map. Seria rozpoczęła się od szybkiego zwycięstwa Harpoona i spółki. W późniejszych odsłonach spotkania Forsaken zdołało się odgryźć, jednak ostatecznie triumf wynikiem 3-1 zagościł na koncie podopiecznych Mikołaja "Vounghuarda" Truszczyńskiego.

Świadectwo rozwoju

Team ESCA Gaming w serii nie pozostawiło żadnych złudzeń, udowadniając swoją wyższość nad rywalem, jednocześnie zapewniając sobie możliwość udziału podczas European Masters. Dla organizacji, która wywodzi się wprost z podziemia polskiej sceny League of Legends, to historyczne osiągnięcie. Udowodnienie skuteczności ciągłego rozwoju.

Wiosenne European Masters 2022 rozpocznie się już 4 kwietnia. Wówczas ESCA uzyska szansę na pokazanie się przed europejską społecznością. Dla graczy będzie to także potencjalny przedsionek do rozpoczęcia zmagań za granicami Polski.

Nim jednak dojdzie do EU Masters, zawodnicy muszą zakończyć zmagania w ramach Ultraligi. W kolejnej rundzie Team ESCA Gaming podejmie zwycięzcę starcia pomiędzy Zero Tenacity a Komil&Friends. Mecz odbędzie się już w środę, 16 marca, o godzinie 17:00. Transmisja pozostaje niezmiennie dostępna na kanale Polsat Games w telewizji oraz Internecie.

