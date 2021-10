Powracają znane karty? W FIFA 22 rozpoczyna się lubiany event

W trybie Ultimate Team mamy do czynienia z dużą liczbą specjalnych kart. Jednym z rodzajów były karty „Scream" związane z Halloween. Bardzo możliwe, że w tegorocznej edycji również zobaczymy je w grze.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Nie tylko karty

Halloween to przede wszystkim obszerne wydarzenie w trybie Ultimate Team. EA Sports wprowadza takie gadżety jak specjalne koszulki, lub inne dodatki. Ponadto pojawiają się nowe wyzwania budowania składów, limitowane paczki, a także wcześniej wspomniane karty Scream.

Więcej treści esportowych i gamingowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

W tym roku EA Sports trzyma graczy do końca w niepewności, na razie pojawiły się zaledwie szczątkowe informacje na temat halloweenowego eventu. Święto duchów zbliża się jednak wielkimi krokami, więc bardzo prawdopodobne, że wydarzenie pojawi się w grze w najbliższy piątkowy wieczór. Najprawdopodobniej potrwa przez cały weekend, a być może nawet do 1 lub 2 listopada.

Darmowa paczka w FIFA 22 już dostępna. Sprawdź, jak ją odebrać!

Karty Scream – czym się charakteryzują?

W przeszłości już mieliśmy do czynienia z kartami Scream, które trafiają do wylosowanych piłkarzy. Co ciekawe co roku zmienia się również zasada działania owych kart. W poprzednich edycjach otrzymywały one przykładowo boost do jednego rodzaju umiejętności w każdą pełnię księżyca.

W tym roku EA Sports zapewne przygotuje coś równie ciekawego. Tempo dodawania kart specjalnych w FIFIE nieustannie się zwiększa, bardzo wątpliwie, że producenci zrezygnują z akurat tej serii, która istnieje w grze od dawna.

Worlds 2021. Azjaci ponownie dominują. Ostatni zespół z zachodu odpada z MŚ