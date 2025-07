Aż huczy od plotek o relacji Świątek z kierowcą F1. Reakcja Polki mówi wszystko

Iga Świątek w czwartek awansowała do III rundy Wimbledonu. Nie obyło się jednak bez niespodzianki. 24-latka sensacyjnie przegrała pierwszego seta z 208. w światowym rankingu Caty McNally 5:7, mimo że prowadziła już 4:1. Na szczęście w porę opanowała sytuacje i dwie kolejne partie wygrała już do dwóch i do jednego. Głośno o naszej tenisistce zrobiło się także z innego powodu. Wszystko przez jedno pytanie na konferencji.

Jedna z dziennikarek zapytała ją o znajomość z kierowcą Formuły 1 Oscarem Piastrim. Zauważyła bowiem, że często składają sobie gratulacje w mediach społecznościowych. Wtedy Świątek od razu się uśmiechnęła. - Znamy się tylko z Instagrama. Wiem, że mi kibicuje. Po jednym z turniejów napisał do mnie, że mi kibicuje, więc ja robię to samo. Wydaje się fajnym facetem, więc dlaczego nie? - wyjaśniła.

O tym, że Świątek i Piastri wspierają się nawzajem, mówiło się już rok temu również przy okazji Wimbledonu. Wówczas kierowca McLaren skomentował jeden z jej postów, w którym pokazywała przygotowania do turnieju. "Powodzenia, Iga!" - napisał. Wówczas Polka zrewanżowała mu się gratulacjami za podium w Grand Prix Austrii.

Świątek fanką Formuły 1! "Trudno nie śledzić"

W trakcie konferencji ta sama dziennikarka dopytała też naszej tenisistki, czy śledzi rywalizację w Formule 1. - Nie oglądam każdego wyścigu, ale zazwyczaj wiem, kiedy dzieje się coś interesującego. Wydaje mi się, że teraz trudno nie śledzić Formuły 1, bo ten sport, jeżeli chodzi o PR, jest na tak wysokim poziomie, że wszyscy wiedzą, co się w nim dzieje. Z pewnością wyścigi F1 to fajna rozrywka i świetnie się to ogląda - odpowiedziała.

Teraz Iga Świątek przygotowuje się do trzeciego spotkania w tegorocznej edycji Wimbledonu. W sobotę 5 lipca zmierzy się z Amerykanką Danielle Collins. Ich mecz rozpocznie się ok. godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.