Worlds 2021. Azjaci ponownie dominują. Ostatni zespół z zachodu odpada z MŚ

Za nami ćwierćfinały mistrzostw świata w League of Legends. W poniedziałek doszło do ostatniego rozstrzygnięcia na tym etapie rozgrywek. Cloud9 zmierzyło się z liderami grupy D, Gen.G. Faworytem tego spotkania niewątpliwie byli Koreańczycy, aczkolwiek wiele osób wierzyło w niespodziankę ze strony Luki "Perkza" Perkovicia i spółki. Niemniej do takiej nie doszło, w wyniku czego ostatnia zachodnia drużyna została wyeliminowana z Worlds 2021.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cloud9 stawiło opór w pierwszej rozgrywce

Pierwsza gra z serii best of 5 była dosyć wyrównana. Reprezentacja Ameryki Północnej zdołała nadrobić straty, którą we wczesnym etapie rozgrywki wyrobili sobie rywale. Co więcej, w pewnym momencie wyeliminowała ona całą piątkę przeciwników i zgarnęła na swoje konto Barona Nashora. Zabrakło jednak odważnych decyzji w kluczowych momentach, w wyniku czego to Gen.G finalnie rozpoczęło mecz od zwycięstwa.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Pozostałe dwie mapy potoczyły się już w pełni po myśli graczy Gen.G. Ci dominowali na Summoner's Rifcie od pierwszych minut obu batalii, prawie w ogóle nie pozwalając ekipie Perkza nadrobić strat. Głównym autorem sukcesu na drugiej i trzeciej mapie był koreański midlaner, Gwak "Bdd" Bo-seong. To w dużej mierze dzięki niemu Gen.G mogło cieszyć się sukcesem i wynikiem 3:0.

Worlds 2021. Mistrzowie Europy zawiedli. Niesamowita forma Koreańczyków

Znamy pary półfinałowe na Worlds 2021

W wyniku poniedziałkowego rozstrzygnięcia znamy już wszystkie pary półfinałowe. Mistrzowie świata w postaci DWG KIA podejmą wicemistrzów Korei, T1. Spotkanie to będzie powtórką letnich finałów League of Legends Champions Korea, w którym górą było DK. W drugim półfinale zobaczymy ostatnią formację z Chin - EDward Gaming - która stanie w szranki z Gen.G.

Major 2021. Najważniejszy turniej bez polskich zespołów, ale z trzema Polakami

Worlds 2021 powracają z półfinałami w najbliższą sobotę, 30 października.