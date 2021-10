Polski talent zbanowany. Wykryto oszustwo na jego koncie Fortnite

Wygląda na to, że kariera 15-letniego Budnickiego w Fortnite zakończyła się z hukiem. Drużyna nastolatka została zdyskwalifikowana przez bana nałożonego na jego konto. Sprawa jest mocno zagmatwana, wygląda jednak na to, że Epic Games nie zmieni swojej decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Awans i dyskwalifikacja

Trio w składzie Czajnikkk, krejz i freakyy awansowało na niedzielne finały kwalifikacji do FNCS. Polacy jednak nie cieszyli się długo ze swojego sukcesu, bowiem tuż przed startem turnieju zostali zdyskwalifikowani i tym samym wyrzuceni z turnieju. Powód? Szokujący – jeden z zawodników został zbanowany przez grę.

FNCS to najważniejsze rozgrywki w Fortnite, rozgrywane cyklicznie. We wrześniu na europejskich finałach do wygrania była pula nagród 1,3 miliona dolarów. Co ciekawe trójka Polaków w składzie Setty, Kami i teeq zajęła wówczas 4. miejsce. Turniej kwalifikacyjny, do którego awansowała ekipa Czajnikkka jest jednym z części trwającego sezonu FNCS.

Zawodnicy CS:GO oddali mapę, bo nie umieli na niej grać!

15-latek zbanowany

Sprawa zbanowania Czajnikkka jest o wiele bardziej skomplikowana, niż to wygląda na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim zawodnik otrzymał blokadę na swoje jedno ze starych kont, na którym wykryto nielegalne oprogramowanie – soft aim. Jest to popularny cheat, który pomaga w celowaniu do przeciwnika.

15-latek broni się – chociaż konto należało do niego i było powiązane z jego głównym, to nie było przez niego użytkowane. Czajnikkk miał użyczyć dostęp do felernego konta swojemu koledze z drużyny – 2eh – który kupił nielegalne oprogramowanie i je wykorzystał. Ostatecznie bany otrzymali obaj.

Więcej treści esportowych i gamingowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Co ciekawe Czajnikkk kilka dni po zbanowaniu swojego drugiego konta mógł grać dalej na swoim podstawowym. System jednak ostatecznie wykrył powiązanie między oboma kontami i zablokował dostęp do gry w obu przypadkach.

Była organizacja zawodnika – x-kom AGO – pomogła Czajnikkkowi, kontaktując się z Epic Games. Producent gry przekazał jedynie powód bana – wykrycie oszustwa na drugim koncie gracza. Takie przypadki w każdym tytule esportowym są karane w ten sam spobób – banem zawodnika i przekreśleniem jego kariery. Jest to ostra polityka, ale ucząca graczy, że pod żadnym pozorem nie wolno oszukiwać w grach online.

Salah z kartą Record Breaker w FIFA 22? Zasłużył ostatnim występem