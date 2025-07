Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski? Wikipedia już wie

Reprezentacja Polski od 12 czerwca jest bez selekcjonera. Najbliższe zgrupowanie dopiero we wrześniu, więc Cezary Kulesza jeszcze ma czas, by znaleźć odpowiedniego szkoleniowca, który powalczy o awans na mistrzostwa świata. W kontekście prowadzenia kadry wymieniano już wielu trenerów z Polski i zagranicy. Jednym z faworytów był Maciej Skorża, ale ostatecznie nie przyjął tej oferty.

Zaskakująca "kandydatura" na selekcjonera reprezentacji Polski

Raz po raz byli piłkarze, działacze i eksperci wypowiadają się nt. "idealnego kandydata" dla reprezentacji Polski. Jednak jest strona, na której możemy znaleźć informację, że Biało-Czerwoni mają selekcjonera.

Na angielskiej Wikipedii na stronie dotyczącej reprezentacji Polski ktoś wpisał, że selekcjonerem kadry jest... Emerson Alcantara. To 54-letni brazylijski menedżer, który w przeszłości grał na pozycji obrońcy i defensywnego pomocnika.

Reprezentacja Polski - Wikipedia Screen - https://en.wikipedia.org/wiki/Poland_national_football_team

Kim jest Emerson Alcantara?

Emerson Alcantara rozpoczął piłkarską karierę w 1991 roku w Esporte Clube Paraguacuense w Sao Paulo, a rok później przeniósł się do drugoligowego Criciuma Esporte Clube. Buty na kołku zawiesił w 1996 roku, będąc piłkarzem portugalskiego C.F. Os Belenenses.

W 2005 roku rozpoczął karierę trenerską w brazylijskim Ipanema Atletico Clube. Później prowadził m.in. North East Stars z Trynidadu i Tobago. Emerson Alcantara prowadził także kadry narodowe m.in. Timoru Wschodniego, czy Vanuatu - państwa w Oceanii.

Kto może pisać na Wikipedii?

Nie wiadomo, kto wpisał go jako selekcjonera reprezentacji Polski. Jest kilka kategorii osób piszących w Wikipedii - Wikipedysta to ktoś, kto wnosi "merytoryczne treści do Wikipedii", Ozetowiec, który "od kilku do kilkunastu godzin dziennie patroluje 'ostatnie zmiany'" oraz WikiStachanowiec - tworzy nowe hasła.

Kto może zostać Wikipedystą? W 2017 roku rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wikimedia Polska w rozmowie z "Wprost" zdradził, że to może być każda osoba "umiejąca czytać i pisać". - Wikipedia jest w całości źródłem wtórnym, przytacza tylko te informacje, które już wcześniej zostały opublikowane. Nie wymaga olbrzymiej wiedzy ani jakichś specjalnych przymiotów, to rzemiosło a nie sztuka - dodał.