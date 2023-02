Kapitalny skok Kubackiego. Odleciał w kwalifikacjach. Lepszy od Graneruda

Po 33 latach Puchar Świata w skokach narciarskich wrócił do Lake Placid. W sobotę najpierw odbył się konkurs indywidualny, w którym wygrał Niemiec Andreas Wellinger, a najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 5. miejsce. Punktualnie o 23:00 czasu polskiego rozpoczął się z kolei historyczny konkurs duetów, w którym najlepsi okazali się Polacy. Dawid Kubacki i Piotr Żyła oddali po trzy bardzo dobre skoki i wspólnie z tysiącami polskich kibiców pod skocznią odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego". Dziś o 16:08 rozpocznie się drugi konkurs indywidualny.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w polskiej kadrze skoczków? "Nie wszystko jest na miejscu"

Lake Placid. Kubacki najlepszy w kwalifikacjach, świetni Polacy!

Najdłuższym skokiem w kwalifikacjach popisał się Dawid Kubacki. Polak wylądował na 130. metrze i z przewagą 0,5 punktu wygrał z Halvorem Egnerem Granerudem, który skoczył metr krócej. Trzeci był Andreas Wellinger. Zwycięzca sobotniego konkursu indywidualnego skoczył 125,5 metra i stracił do Kubackiego 3,4 punktu.

Trudno było nie mieć gęsiej skórki. "To da kopa". Najwyższy czas na atak Kubackiego

Polacy awansowali do niedzielnych zmagań w komplecie. Aleksander Zniszczoł skoczył 124 metry i zajął bardzo wysokie 8. miejsce, Piotr Żyła (117 m) był 26., Paweł Wąsek po skoku na 113,5 metra był 33., Tomasz Pilch (112 m) ukończył kwalifikacje na 42. pozycji. W konkursie zaprezentuje się jeszcze Jan Habdas. Medalista mistrzostw świata juniorów skoczył w kwalifikacjach 111 metrów i był 45.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

W kwalifikacjach nie zaprezentował się trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Anze Lanisek. Jak podał Dominik Formela z portalu skijumping.pl, Słoweniec miał problemy z zamkiem błyskawicznym przy kombinezonie i z tego powodu nie zjawił się na starcie. Lanisek nie pojawi się zatem także w konkursie. To spora szansa dla Stefana Krafta na wskoczenie do czołowej trójki Pucharu Świata. Austriak traci obecnie do Słoweńca 78 punktów. W przypadku wygranej bądź drugiej lokaty, wyprzedzi Laniska już dziś.

Kubacki i Żyła przeszli do historii i jeszcze sporo zarobili. Kwota robi wrażenie

Puchar Świata w Lake Placid. O której skoki narciarskie dzisiaj? Gdzie oglądać?

Niedzielny konkurs indywidualny Pucharu Świata w Lake Placid rozpocznie się o godzinie 16:08 czasu polskiego. Pierwotnie zawody miały rozpocząć się o 16:15, jednak organizatorzy nieco przyspieszyli ich start. Transmisję będzie można obejrzeć w telewizji na kanałach TVN oraz Eurosport 1, dostępny będzie także stream online w Eurosporcie Extra w serwisie Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.