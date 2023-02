Ledwie kilka godzin po pierwszym konkursie indywidualnym, w amerykańskim Lake Placid rozegrany historyczny, pierwszy konkurs duetów, w którym trzynaście drużyn walczyło o punkty do Pucharu Narodów. Decyzją trenera Thomasa Thurnbichlera Polskę reprezentowali dwaj najlepsi w Pucharze Świata zawodnicy - Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Historyczny konkurs duetów dla Polski! Żyła i Kubacki nie dali rywalom szans

W pierwszej serii konkursowej zdecydowanie najlepsi byli Austriacy - Daniel Tschofenig ze skokiem na 127 metrów zdecydowanie wygrał pierwszą grupę skoczków, a Stefan Kraft osiągnął najlepszą odległość - 130,5 metra.

To przełożyło się na 11,1 punktu przewagi nad drugą Polską, bo Piotr Żyła i Dawid Kubacki także pokazali się z dobrej strony, skacząc kolejno 123,5 oraz 128 metrów. Kilka punktów mniej mieli Japończycy z Ryoyu Kobayashim (124,5 m), a także Niemcy z fantastycznym w sobotę Andreasem Wellingerem (127,5 m).

Nieco zawiedli Norwegowie za sprawą Halvora Egnera Graneruda, który osiągnął tylko 120,5 metra, co sprawiło, że po pierwszych skokach tracili do prowadzącej Austrii ponad 30 punktów. Jedynym zespołem, który nie awansował do drugiej serii, była trzynasta Rumunia.

O ile w drugiej kolejce Polacy byli w stanie utrzymać swój bardzo dobry poziom, bo Piotr Żyła skoczył 122,5 metra, a Dawid Kubacki 127 metrów, tak nie potrafili tego uczynić ich najgroźniejsi rywale.

Daniel Tschofenig (115,5 m) oraz Stefan Kraft (117 m) skoczyli po kilkanaście metrów krócej niż w pierwszej serii, przez co Austria spadła na czwarte miejsce. Na drugie wskoczyli Niemcy, dzięki znakomitemu skokowi w trudnych warunkach Andreasa Wellingera (125 m), którzy do Polski tracili ponad 11 punktów.

Oprócz Austrii i Niemiec w walce o podium liczyła się też równa Japonia. Po skokach Nakamury (125,5 m) i Kobayashiego (122 m) Azjaci byli trzeci ze stratą 15,8 do lidera.

Na drugiej serii swoje występy zakończyły reprezentacje Włoch (9. miejsce), Estonii (10.), USA (11.) i Kazachstanu (12.).

Pojawiły się rysy. Granerud już nie jest maszyną. "To nigdy nie trwa wiecznie"

Biało-Czerwoni absolutnie nie mieli zamiaru swej przewagi wypuścić. Mało tego, napędzony Piotr Żyła w trzeciej kolejce oddał najdalszy skok w swojej grupie, osiągając aż 127,5 metra, co pozwoliło Polakom odskoczyć na ponad 15 punktów od rywali.

Gdy przyszło do ostatniej grupy skoczków, nad skocznią w Lake Placid wzmógł się wiatr, który spowodował kilka przerw. Mimo to skoki czołówki były imponujące - 129 metrów Graneruda, 128 Kobayashiego i 128,5 Krafta wywołały spore przetasowania w czołówce. Kraft swoją Austrię awansował na drugie miejsce, Kobayashi Japonię na trzecie, a wielkimi przegranymi zostali Niemcy, którzy przez skok na 122 metry Wellingera spadli poza podium.

Nie zmieniło się tylko jedno - na pierwszym miejscu pozostali Polacy, którzy wygrali ten konkurs. Po 127-metrowym skoku Dawida Kubackiego Biało-Czerwoni zwyciężyli w pięknym stylu, z przewagą 13,2 punktu nad Austrią oraz 24,1 nad Japonią.

Kolejny konkurs duetów odbędzie się już za tydzień w rumuńskim Rasnovie, tymczasem jeszcze na niedzielę w Lake Placid zaplanowano konkurs indywidualny, który rozpocznie się o 16:15 czasu polskiego. O godzinie 14:45 z kolei odbędą się kwalifikacje do niego. Relacja na żywo na Sport.pl.