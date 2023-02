Zapytali Casha o Lewandowskiego. Ten nie mógł się powstrzymać. "Bestia"

Matty Cash długo ubiegał się o to, aby uzyskać polski paszport i móc występować w reprezentacji Polski. Po tym, gdy dopełnił wszystkich formalności, ówczesny selekcjoner Paulo Sousa powołał go na mecze eliminacji mistrzostw świata w listopadzie 2021 roku. Obrońca zaliczył debiut w spotkaniu z Andorą (4:1).

Matty Cash komplementuje Roberta Lewandowskiego. "Najlepszy napastnik, z jakim grałem"

W rozmowie ze Sport Bible piłkarz Aston Villi opowiedział o swoich dotychczasowych doświadczeniach z gry w reprezentacji Polski. Został zapytany choćby o to, jak ocenia umiejętności Roberta Lewandowskiego. - To klasowy piłkarz. Szczerze mówiąc, to absolutna bestia. Jego wykończenie akcji jest niesamowite. Zawsze jest we właściwym miejscu we właściwym czasie. Umie odnaleźć się w polu karnym, po prostu wiesz, że zdobędzie bramkę - powiedział.

Cash przyznał, że piłkarz FC Barcelony zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurentów. - To jeden z najlepszych, jacy kiedykolwiek grali na tej pozycji. Patrząc na jego CV, uważam, że to najlepszy napastnik, z jakim kiedykolwiek byłem w drużynie. Z całym szacunkiem dla innych atakujących, z którymi grałem - dodał.

25-latek opowiedział również o meczu z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata. Tam musiał grać przeciwko Kylianowi Mbappe, co było dla niego sporym wyzwaniem. Miał jednak pomysł na powstrzymanie tego rywala, niekoniecznie zgodny z tym, czego oczekiwał Czesław Michniewicz. - Trener chciał, bym zachował dystans, lecz ja nie chciałem tak zrobić. Pomyślałem, że jak będę blisko rywala, to wtedy dam mu mniej okazji, by uciekał - wytłumaczył.

Dotychczas Matty Cash zagrał 11 meczów w reprezentacji Polski, strzelił w nich jednego gola i nie zaliczył żadnej asysty.

