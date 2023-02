Kubacki i Żyła przeszli do historii i jeszcze sporo zarobili. Kwota robi wrażenie

Już przed startem premierowego konkursu duetów w Pucharze Świata polscy kibice mogli liczyć na sporą dawkę emocji. Trener Thomas Thurnbichler wystawił do walki swoich najlepszych skoczków - Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę, czyli odpowiednio 2. i 5. zawodnika klasyfikacji generalnej. Polacy nie zawiedli i zanotowali historyczne zwycięstwo.

Żyła i Kubacki wygrali historyczny konkurs PŚ. Przy okazji sporo zarobili

W pierwszej serii Żyła skoczył 123,5 metra, a Kubacki 128 metrów, co przekładało się na 2. miejsce. Po kolejnym etapie rywalizacji Polacy byli już na prowadzeniu. Skoki odpowiednio na 122,5 i 127 metrów pozwoliły wskoczyć na pierwsze miejsce, którego zawodnicy Thomasa Thurnbichlera już nie oddali. Idealnym zwieńczeniem zmagań był popis w decydującej serii. Żyła skoczył 127,5 metra, a Kubacki o pół metra bliżej, pieczętując historyczne zwycięstwo. Podium uzupełniły reprezentacje Austrii i Japonii.

Kubacki zdemolowałby rywali w Lake Placid. Tak wygląda klasyfikacja indywidualna duetów

Zwycięstwo dało Polakom 200 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów i pozwoliło utrzymać 3. miejsce. Żyła i Kubacki wzbogacili się również o sporą kwotę. Za triumf dostali do podziału 22 tysiące franków szwajcarskich, czyli około 106 tysięcy złotych. Tym samym na konto obu zawodników wpłynie po ok. 53 tysiące złotych.

Pozostałe drużyny z podium również mogą mieć powody do zadowolenia. Stefan Kraft i Daniel Tschofenig dostali do podziału 72 tysiące złotych, a Ryoyu Kobayashi i Naoki Nakamura 48 tysięcy złotych.

Trudno było nie mieć gęsiej skórki. "To da kopa". Najwyższy czas na atak Kubackiego

Wcześniej skoczkowie rywalizowali w sobotnim konkursie indywidualnym, w którym najlepszy okazał się Niemiec Andreas Wellinger. Najlepszym z Polaków był Kubacki, który zajął 5. miejsce. Drugie zmagania indywidualne odbędą się w niedzielę. Start konkursu zaplanowano na godzinę 16:15, a o 14:45 odbędą się kwalifikacje.