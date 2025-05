Hiszpanie przecierają oczy. Alcaraz "wyrzucony", jest decyzja Roland Garros

W niedzielę w Paryżu ruszył wielkoszlemowy turniej tenisowy Roland Garros. Tytułów wywalczonych przed rokiem będą bronić Hiszpan Carlos Alcaraz oraz Polka Iga Świątek. Oboje swoje pierwsze mecze rozegrają w poniedziałek, co potwierdzili w niedzielę organizatorzy turnieju.

Zaskoczenie. Obrońca tytułu "wyrzucony" z kortu centralnego Roland Garros

"Carlos Alcaraz wyrzucony z kortu centralnego Roland Garros" - grzmi hiszpańskie "Mundo Deportivo". O co chodzi? Organizatorzy turnieju ogłosili plan gier na poniedziałek, w którym zabrakło dla 22-latka miejsca na korcie centralnym Philippe'a Chatriera.

Mecz Carlosa Alcaraza (ATP 2) z Włochem Giulio Zeppierim (ATP 306) zostanie rozegrany na drugim co do ważności korcie Suzanne Lenglen. Będzie to drugie spotkanie na tym korcie, gdzie rywalizacja wystartuje o godzinie 11:00 meczem kobiet, w którym Amerykanka Emma Navarro (WTA 9) zagra z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro (WTA 71). Obrońca tytułu wyjdzie więc na kort około godziny 13:00.

Wiele wskazuje na to, że organizatorzy uznali, iż mecz Alcaraza z rywalem spoza TOP 300 światowego rankingu nie będzie zbyt interesujący. W przeciwieństwie do meczu Igi Świątek (WTA 5) ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą (WTA 41), które otworzy rywalizację na korcie Philippe'a Chatriera o godzinie 12:00.

Na korcie centralnym zagrają także Hiszpanka Paula Badosa (WTA 10) z Japonką Naomi Osaką (WTA 49), dwóch Francuzów Richard Gasquet (ATP 166) i Terence Atmane (ATP 121), a w sesji wieczornej lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner (ATP 1) oraz inny reprezentant gospodarzy Arthur Rinderknech (ATP 72).

Plan gier na poniedziałek:

Kort Philippe Chatriera (od 12:00):

Rebecca Sramkova (Słowacja) - Iga Swiatek (Polska)

Naomi Osaka (Japonia) - Paula Badosa (Hiszpania)

Terence Atmane (Francja) - Richard Gasquet (Francja)

Jannik Sinner (Włochy) - ?Arthur Rinderknech (Francja) - nie przed 20:15

Kort Suzanne Lenglen (od 11:00):

Jessica Bouzas (Hiszpania) - Emma Navarro (USA)

Giulio Zeppieri (Włochy) - Carlos Alcaraz (Hiszpania)

Caroline Garcia (Francja) - Bernarda Pera (USA)

Nicolás Jarry (Chile) - Arthur Fils (Francja)

Kort Simonne Mathieu (od 11:00):

Casper Ruud (Norwegia) - Albert Ramos (Hiszpania)

Daniel Atlmaier (Niemcy) - Taylor Fritz (USA)

Carole Monnet (Francja) - Katie Boulter (Wielka Brytania)

Madison Keys (USA) - Daria Saville (Australia)

Kort nr 7: